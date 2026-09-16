Las dudas de Westerveld en los centros laterales, un problema a resolver en el Real Zaragoza

Se mantiene abierto el debate en torno a la portería del Real Zaragoza, una de las posiciones sobre la que se ciernen las dudas en torno a su acertada composición durante el verano. Como era previsible, Sem Westerveld ha comenzado el curso como el meta titular del equipo aragonés. Como dijo el neerlandés la semana pasada en rueda de prensa, para eso vino. «Llegué para ser el titular pero eso hay que demostrarlo», admitió.

Tras un comienzo errático, con fallo grave incluido en el primer amistoso ante el filial y después de superar el pertinente complejo proceso de adaptación, Westerveld fue creciendo hasta completar un partidazo ante el Villarreal B que despejó cualquier duda en torno al meta que empezaría la temporada bajo palos. Contribuyó a ello la inseguridad mostrada por Anartz Peña, fichado a petición expresa de Ibai Gómez.

Sin embargo, el inicio de la competición no ha mostrado una versión solvente de Westerveld, al que se le recuerdan más errores e indecisiones que intervenciones decisivas a lo largo de las tres primeras jornadas. Poco pudo hacer, es cierto, en Tarragona, donde hay quien defiende que debió mostrarse más autoritario ante Bakis, que remató a placer demasiado cerca de sus inmediaciones para abrir el marcador a favor del Nástic y encarrilar una victoria posteriormente sellada en una contra en la que el meta blanquillo tampoco pudo hacer demasiado.

Pero, quizá por esas dudas en los centros laterales del neerlandés, Ibai tomó una decisión firme: adelantar mucho la línea en los lanzamientos a balón parado que el rival efectuara sobre todo desde los costados. La medida, puesta en marcha ante el Antequera, pretendería reducir riesgos alejando al rival. El cuadro malagueño, en todo caso, gozó de alguna ocasión en el Ibercaja Estadio, pero el Zaragoza logró sacar adelante el partido.

Pero las cosas fueron a peor en Torremolinos, donde Westerveld, hasta ahora acertado en el esencial juego con los pies exigido por Ibai, derrochó dudas e inseguridad centradas sobre todo en esos envíos desde los costados. Como el que supuso el tanto de Dioni antes de los diez minutos y que fue anulado por fuera de juego para alivio del meta, que había medido mal la salida para dejar el balón franco en la cabeza del atacante local.

De nuevo, las dudas de Sem a la hora de atacar un balón largo enviado en profundidad al costado derecho del ataque local propiciaron el segundo tanto del Juventud, que se metía de lleno en el partido (2-4) al aprovechar la indecisión del cancerbero, ajusticiado después con otro remate franco a un centro desde la izquierda para el que sus defensas no le ayudaron demasiado.

De este modo, aquella solvencia bajo palos exhibida ante el filial del Villarreal en una actuación envuelta en reflejos y paradas determinantes dejan paso ahora a ciertas dudas provocadas, precisamente, por las propias dudas que está transmitiendo en este tramo inicial del curso Westerveld, el elegido por el Zaragoza una vez que no pudo venir Diego Fuoli,el gran deseado y la apuesta firme para la portería. «Me dijeron que tenía que demostrar cada día en los entrenamientos y mostrar mi nivel: nunca te lo dan gratis, pero pienso que lo he hecho bien y me siento muy bien de ser titular aquí», subrayó el meta hace solo unos días. El siguiente examen llegará pronto, el domingo ante el Cartagena.