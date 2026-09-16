El Pichichi del Real Zaragoza la temporada pasada pone rumbo a Japón

Dani Gómez está a punto de sellar su llegada a la Liga de japonesa, la J1 League, rubricando un compromiso por una temporada y en una operación que se puede cerrar en breve, cuestión solo de horas puesto que el acuerdo es un hecho. El delantero madrileño, uno de los pocos jugadores del Real Zaragoza que quedaban sin equipo tras el descenso el curso pasado, ha esperado para tomar una decisión y desde el principio del verano la posibilidad de jugar en la competición nipona la tenía en mente, si bien la operación no se ha acelerado hasta los últimos días.

Dani Gómez ha tenido intereses de equipos de Segunda, ofertas en firme de Rusia, Grecia o Chipre y además de varias vías en Japón, pero ha aguardado hasta ahora para tomar su decisión y, si nada se tuerce, acabará en uno de los clubs más importantes del país nipón. La oferta satisface al ariete, en lo económico y en la posibilidad de conocer una competición y un país nuevos, y de ahí su destino.

El ariete madrileño, de 28 años y que vivirá su primera experiencia fuera de España, llegó al Real Zaragoza en enero de 2025, tras la salida de Iván Azón y en el último día de ese mercado invernal, tras un acuerdo de traspaso con el Levante y en el tramo final de la temporada 24-25 ya anotó 4 goles. El curso pasado lo empezó de titular fijo con Gabi, pero la llegada de Sellés le relegó al ostracismo, estuvo cerca de salir en enero, pero al final se quedó y volvió a ser indiscutible, también con David Navarro, anotando nueve dianas y siendo el máximo goleador del equipo blanquillo en la temporada del descenso. En total, ha jugado 48 partidos oficiales con el Zaragoza, con 34 de titular y 13 tantos.

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Al acabar la temporada pasada y tras bajar el equipo, Dani Gómez fue uno de los 26 jugadores que acabaron vínculo, puesto que se resolvió tras bajar su contrato, que tenía duración hasta 2028, dos años más. De confirmarse su llegada a la J1 League, solo quedarían sin equipo de esos 26 futbolistas Insua, Radovanovic, Toni Moya, Guti y Paulino, si bien este último aún no ha superado la lesión de rodilla que sufrió en el Zaragoza.