Lisci: "Muy pocos equipos tienen la pareja de delanteros del Real Zaragoza"

El entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, confía en que su equipo retome en La Romareda y ante el Real Zaragoza la buena senda fuera de casa tras seis salidas sin ganar, ya que no vence a domicilio desde que goleó al Deportivo en Riazor en el último encuentro del 2024, con cuatro derrotas y dos empates en lo que va de año 2025: “Tenemos que saber jugar los partidos dentro del partido. Habrá momentos en los que podamos ser más agresivos y en otros menos. A nosotros sabéis que nos gusta dominar los encuentros, sean en casa o fuera, y lo intentaremos pero nos vamos a enfrentar a un gran rival. Es verdad que los resultados no lo demuestran actualmente, pero posee jugadores muy diferenciales y una pareja de delanteros que tienen muy pocos equipos”, dijo Alessio Lisci, que tiene al Mirandés gracias a su fortaleza en Anduva como cuarto clasificado y con opciones de ascenso directo, a solo un punto del segundo, cuando es uno de los presupuestos más bajos de la categoría.

"A Gabi hay que darle tiempo como a todos los entrenadores. Creo que ha intentado compactar un poco al equipo y se está viendo porque defienden con más ayudas. Luego le dará su toque en todas las facetas, pero es muy difícil su labor faltando once jornadas como faltaban. No sé si ahora se verán más cosas de él o menos, pero alguna pincelada sí”, aseguró sobre el entrenador madrileño, que lleva dos partidos en el Zaragoza y no ha logrado la victoria.

Además, el entrenador del Mirandés, que cree que "no es momento de jugar con la calculadora en la mano", elogió a la afición zaragocista. “Cuando vas allí, siempre estás un poco condicionado mentalmente. Tienen una afición que es capaz de ganar partidos. El Zaragoza me recuerda mucho a la situación del Valencia. El Valencia se está haciendo muy fuerte en casa. Ha ganado todos los encuentros porque Mestalla gana partidos y La Romareda también es capaz. Parece ser que se han volcado con el equipo y entonces puede ser un factor fundamental que tenemos que saber dominar también. Como decía el año pasado, me encantan esos ambientes y estadios. Cuanto más apriete La Romareda, más disfrutaré porque son los partidos que queremos jugar”, sentenció Lisci, que para el partido de este domingo recupera a Tachi y a Egiluz, que cumplieron sanción en Albacete por ciclo de amarillas.