A cuentagotas. Como un desfile, sin prisa (ninguna) y en algunos momentos sin pausa. Así ha sido la vacunación sin cita de este jueves en los centros de salud aragoneses en una nueva iniciativa del Departamento de Sanidad de la DGA que a la vista de lo sucedido no parece que tuviera mucho éxito, como ya había adelantado por la mañana la consejera del ramo del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, en una entrevista en Aragón Televisión.

Los centros de salud tampoco estaban esperando ninguna avalancha, ya que, de hecho, en algunos han ido ya inoculando sin cita, en lo que se ha denominado campaña de captación activa desde los propios centros de salud.

En el de Las Fuentes Norte se vacunó sin autocita a partir de las 15.30 (el horario estipulado era de 14.00 a 15.00, en los de atención matutina; y de 15.00 a 16.00 en los de atención continuada). A esa hora, una decena de personas esperaba para recibir su dosis. «Vengo por seguridad», reconocía una vecina del barrio. Preguntada que por qué no lo había hecho antes, respondía que hasta ahora «me he sentido bien y además, no tengo tiempo», porque tengo muchos niños. A la cita, este jueves había acudido con dos pequeños. Esta zaragozana se mezclaba con los que decían tener cita para la segunda dosis. «He estado en la playa y pedí cita para venir hoy», aseguraba una joven. El resto de la fila, ya se había puesto la primera dosis.

En el centro de salud de Arrabal, durante la hora estipulada habían acudido nueve personas; en el del Actur Norte el goteo fue más o menos continuo; y en el de Bombarda, los captados en esta nueva campaña rondaron entre 15 y 20 y además solo pudieron optar por Moderna.

El Gobierno de Aragón continuará en las próximas semanas con su labor de conseguir más vacunados, sobre todo en las franjas de edad más jóvenes, que es donde cojea la inmunización.

Hasta ahora, se han mandado sms, vacunaciones sin cita, sesiones en la universidad y, en las en un futuro, en los centros de trabajo, pero «ninguna se ha demostrado excesivamente efectiva», señaló ayer la consejera, así que habrá que continuar con todas para así lograr esa denominada inmunidad de grupo, cifrada en alrededor del 85% de la población. A partir de ahí se podrá empezar a convivir con el virus como ya se hace con otros como el de la gripe.