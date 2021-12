Las comunidades autónomas siguen planteando distintos escenarios de medidas o restricciones para frenar la «expansión explosiva» de ómicron y evitar una situación de colapso. En este momento, 17 territorios están en riesgo muy alto de transmisión, y al menos 11 autonomías con sus ucis en el indicador de riesgo muy alto.

En Andalucía, en la hostelería y la restauración hay que aportar el certificado covid o una prueba negativa para acceder al interior de los establecimientos; Baleares ha acordado extender la exigencia del pasaporte a todos los establecimientos de la restauración de las islas, independientemente de su aforo; en Canarias, en Nochebuena y Navidad, y solo en el ámbito privado y familiar, se limitan las reuniones a grupos de 10 personas.

Cantabria no plantea más restricciones y pretende priorizar en la vacunación de tercera dosis de refuerzo porque su Gobierno considera que dicha estrategia ha demostrado una «eficacia total»; Castilla-León no impone estricciones; Castilla La Mancha estima que, de momento, no son necesarias más medidas aunque mantiene la puerta abierta a tomarlas y pide para ello un marco jurídico más claro.

Cataluña ya ha decretado el toque de queda, entre la 1 y las 6 de la mañana, limitación de reuniones de más de 10 personas, reducción de aforos al 70 % en cines, teatros, espectáculos y ceremonias religiosas, y 50 % en el interior de bares y restaurantes, cierre de discotecas y mascarilla obligatoria en interiores y exteriores.

Valencia exige el pasaporte covid en toda la hostelería y la restauración, y en gimnasios, cines e instalaciones deportivas; en Extremadura no se permiten las visitas a los pacientes hospitalizados; Galicia mantiene en ocho el límite de personas en mesa y la prohibición de celebrar cócteles y actos de recepción con aperitivo y público de pie en la hostelería; La Rioja ha visto autorizada ya por la Justicia su propuesta de exigir el certificado covid para acceder a hospitales, centros de servicios sociales, ocio nocturno y restaurantes; Madrid no contempla restricciones; Murcia ha decidido cerrar la actividad no esencial a la 1 de la madrugada, como el ocio nocturno, limitar el número de comensales por mesa en la hostelería y cerrar las pistas de baile durante la Navidad.

Por último, Navarra exige el pasaporte covid para acceder a los distintos establecimientos; y en el País Vasco es obligatorio el pasaporte covid para el ocio, aunque estas dos comunidades aplicarán las restricciones la próxima semana junto a Aragón, que incluirán la reducción de aforos y el cierre anticipado en hostelería.