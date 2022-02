Era noche de vísperas, en Yuba el calor se pegaba a la piel como el aceite a las patas de una mosca. Poco importaba que te quitaras casi toda la ropa, el calor se aferraba a la razón. Reporteros, freelance, cazadores de fotos y despistados que nos habíamos dejado caer por ahí nos removíamos descamisados evitando la quietud, como si pudiéramos liberarnos de su tórrido abrazo, como si pudiera escapar del tiempo. Revisábamos fotos, anotaciones y entrevistas tomadas, comentábamos y nos interrumpíamos mientras intentábamos esbozar los destellos de nuestros relatos preconcebidos ante el destello de la celebración que supone todo nacimiento. Los primeros minutos de un nuevo país iban a doblegarse a la percepción de la realidad de unos extranjeros. Al mundo no le interesaban las vicisitudes que había atravesado ese proceso. Es más del presentismo adormecido en titulares de pocas palabras. Poco importaba que dos guerras civiles habían dejado a un país desangrado entre el hambre y la violencia. La historia hace tiempo que pasó a escribirse en un tweet: «Sudán del Sur. El nacimiento de un nuevo país». Flamantes letras de esperanzas fueron esculpidas en los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo. Afuera, reportajes ataviados aquí y allá con fotografías impregnadas de color a consumir por lectores ávidos de exotismo. Adentro, imágenes en blanco y negro. Años con miles de muertos, millones de desplazados y pobreza, toneladas de pobreza a repartir, no vaticinaban el nacimiento de un nuevo país, sino más bien el de un Estado fallido. Porque adentro, mucho más adentro, el pasado nunca llega a desvanecerse del todo.

Esa noche, sin embargo, era imprescindible soñar, así lo dictaminaban las autoridades. No en balde, el poder siempre sabe mejor que nadie que a los sueños siempre les da por querer ser libres. Y así, las manifestaciones de alegría desfilaron por Jartum hasta la madrugada. Poco importaba que los destellos de felicidad se dieran bajo la sombra de unas medidas de seguridad que, más que el nacimiento de un país, parecían augurar el de un nuevo estado policial. Los enfrentamientos entre tribus y etnias, parecían, por primera vez, esfumarse de un país ansioso por unir distintas esperanzas en un mismo sueño de liberación. Ya no habría más vencedores y vencidos, solo vencedores. El hambre de libertad se afanaba en mostrar sus estragos. Esa misma hambre que Miguel Hernández había tildado del «primero de los conocimientos» y que en su «ferocidad de nuestros sentimientos allá donde el estómago se origina, se enciende». El lenguaje utilizado, como ocurre siempre en esta vida, más que a la casualidad respondía a la causalidad: Sudán del Sur, un nacimiento, un despertar, una nueva esperanza. La retahíla de prosopopeyas usadas desde las instituciones nacionales y supranacionales eran recogidas por los medios y volcadas a una población deseosa por dejar atrás un pasado de muerte y guerra. Ahora era tiempo del presente y el futuro de vida y libertad, la misma que avecina todo nacimiento. Pero el ayer no se conforma con habitar solo el pasado. Raíces, identidad y pertenencia, son un ramillete que marcan las posibilidades de la simiente. El impacto de la guerra y los enfrentamientos durante generaciones no se disipan solo con la llegada de un nuevo día. Precisamente por eso, o a pesar de eso, la gente se empeñaba en bailar su felicidad mientras la luna les sonreía en la sempiterna permanencia del sueño, de un no querer despertar nunca.

De lo que ocurrió al día siguiente, la historia es consabida. La resaca del delirio dio paso a un intento de transformación de paisaje y paisanaje, un disfraz a mostrar en el carnaval de la celebración. El sol contemplaba impasible la espera de la multitud que desde la mañana se había confinado para seguir la pompa del ritual. Sudán, había obtenido su independencia del dominio anglo-egipcio en 1956, para enfrascarse en un conflicto armado que se cobraría numerosas vidas. Desde entonces, la lucha por la independencia de la población del sur había sido constante ante la dicotomía económica gestada con un Norte que mantenía una infraestructura industrial importante y permitía beneficios sociales frente a un Sur marginado y la imposición por parte del gobierno de Jartum de una cultura árabo-islámica sobre las religiones locales africanas y los pueblos cristianos que subyacen en las comunidades entorno a Yuba. Finalmente, en 2005 se habían entablado las negociaciones entre el gobierno del presidente Omar al-Bashir y los representantes del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS) para establecer un régimen de transición que, con monitorización internacional, prepararía el plebiscito en el que se había votado la secesión del sur y la creación del nuevo Estado. Hacia las 14 horas, el nuevo presidente, Salva Kiir Mayardit, prestaba juramento ante la multitud fervorosa y, junto a Omar Al-Báshir, presidente de Sudán, mostraba la constitución provisional del nuevo país. Los abrazos y la alegría se entrecruzaban entre banderas y pancartas con imágenes del nuevo presidente que yacían en manos de una población esperanzada. La misma que apenas podía imaginar la represión de libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación que ese mismo presidente ejercería contra ellos hasta día de hoy.

El paso de una década

Diez años después el sonido de las risas y las celebraciones parecen haberse precipitado en el olvido para ceder paso al ruido de las balas. Al cabo de poco, las fuerzas leales al presidente Salva Kiir se enfrentaban con las alineadas al vicepresidente Riek Machar. Los antiguos aliados del ayer se convirtieron en los nuevos enemigos del hoy y del mañana. La aparente unidad de los primeros días se había truncó vertiginosamente. Muertes y desplazamientos, violencia y hambre volvían a empañar la historia de una humanidad deshecha. En febrero de este año la Comisión para los Derechos Humanos en Sudán del Sur denunció la violencia extrema mantenida por grupos armados estructurados en torno a grupos étnicos. Fuerzas estatales y grupos de oposición tienden a respaldarlos bajo un clima de represión e intensificación de la violencia contra la población civil.

En vísperas del aniversario de los diez años del nacimiento del país es fácil suponer que algunos medios acudirán a la fiesta de cumpleaños. Ya se sabe que suele ser en verano cuando se nos salpica de alguna notica sobre África, un continente que se nos antoja un país y al que, desde fuera, muy afuera, nuestra mirada no tiende a buscar más allá de un titular. Es posible también que las autoridades acudan a la celebración para vestir de nuevo sus mejores galas. Pero temo que adentro, muy adentro, esa tal Esperanza, soñadora y libre, invitada siempre, tarde más en hacerse sentir conocedora como es de que el camino hacia la estabilidad continúa lleno de obstáculos.

Me gustaría decir que esa noche se conjura con mis sueños. Pero lo cierto es que pocas veces vuelve a habitarlos y cuando lo hace es como polizón entrometido para romper el descanso. Es entonces cuando el calor vuelve a dejar sentir su abrazo, la piel se abandona a su suerte y la sensación de flotar en el vacío se afianza. Un calor que nunca acabó de irse, una mosca cuyas patas siempre han permanecido pegadas a un mismo aceite, el de un país manchado por el líquido negro de sus yacimientos petrolíferos sobre el que, hoy como ayer, siguen revoloteando los intereses económicos de países como EEUU y China. En esos momentos me da por pensar que si la esperanza tuviera fecha de caducidad esta bien podría ser la de diez años. H

* José Antonio Mérida Donoso es doctor, profesor de secundaria y asociado en la Universidad de Zaragoza. Ha colaborado con diversos medios de comunicación y presenció los acontecimientos vinculados a la Independencia de Sudán del Sur en julio del 2011.