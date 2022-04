Las mascarillas ‘made in Aragón’ piden suministrar a la DGA para sobrevivir

A principios de 2020, hace ya dos años, las mascarillas se convirtieron de la noche a la mañana en un bien de primera necesidad para luchar contra la propagación de la covid-19. Comprar este material sanitario y otros productos de protección era una misión casi imposible, incluso para las administraciones por el desabastecimiento mundial y la falta de productores locales. Para cubrir esa urgente necesidad y arrimar el hombro en lo más duro de la pandemia, algunas empresas apostaron por este negocio y solventar así el déficit existente, contando además con importante ayudas públicas para poner el negocio en marcha. Aragón llegó a contar con media docena de fabricantes –un centenar a nivel nacional– que ahora están parados en la mayoría de los casos y al borde del cierre. Sufren un problema de viabilidad al no poder competir con la producción low cost que llega de Asia o Turquía. Algunos se resisten a desaparecer y piden apoyo público para poder sobrevivir como un sector estratégico ante lo que pueda venir en un futuro.

Cuatro de estas compañías (Arpa, Dima, European Mask Factory y Cothala) alzarán este martes la voz en las Cortes de Aragón para advertir de esta situación y pedir cambios legales para evitar el naufragio de este sector. Consideran que la escasez de este material sanitario podría volverse a repetir si no se pone cordura. Por propia iniciativa, decidieron poner en marcha líneas de fabricación de mascarillas con el objetivo de no depender de exportaciones de terceros países y dotar a España de una pequeña industria estratégica que ahora están en vías de naufragar casi por completo si no se pone remedio desde los poderes públicos.

Quieren denunciar que, a pesar de las ayudas públicas que recibieron en su día, la propia Administración autonómica está comprando este producto en terceros países (fundamentalmente de China) con criterios exclusivamente de precio, lo que hace inviable que los fabricantes locales pueden optar a estos pedidos.

«Nos vamos a volver a quedar sin una industria nacional de mascarillas a pesar de que se ha demostrado que es un bien estratégico por muy barato que sea», afirmó Clara Arpa, consejera delegada de Arpa, una compañía especializada en la producción de equipos móviles de campaña que se lanzó a fabricar mascarillas para dar respuesta al llamamiento de las autoridades sanitarias. Lo hizo con una inversión total de 700.000 euros, de los que dos tercios (478.000)_fueron cubiertos con ayudas públicas. Toda la maquinaría de que se dotó apenas funcionó unos pocos meses.

Para Arpa, que ejerce de portavoz de este grupo de empresas, subyace un problema de gestión pública porque los requisitos de las licitaciones que publica el Gobierno de Aragón les impiden acceder. «Es un contrasentido que las subvenciones se vayan a echar a perder», lamentó.

Las empresas de mascarillas 'made in Aragón' recibieron en torno a un millón de euros en ayudas públicas, con las que cubrieron buena parte de las inversiones que ejecutaron para poner en marcha estas líneas de producción. Ese dinero podría quedar enterrado en los próximos meses si las administraciones públicas siguen dando la espalda a los fabricantes locales en las licitaciones. Para evitar ese final y que subsista una reserva estratégica de este producto, reclaman al Gobierno de Aragón que flexibilice los requisitos para futuros concursos y tenga en cuenta criterios de calidad.

Evitar pelotazos como el de Madrid

Evitar la emergencia, los problemas de calidad e, incluso, las estafas destapadas en algunas contrataciones son algunos de los motivos que aducen para reclamar al Gobierno de Aragón que haga lo posible para conservar este pequeño pero esencial tejido industrial. Desde este grupo de empresas aseguran que la nueva Ley de Contratación Pública ofrece la oportunidad de introducir criterios de inversión, proximidad, responsabilidad social o sostenibilidad a la hora de sacar a licitación los pedidos de material sanitario. También instan a seguir las recomendaciones de la guía europea de compra pública responsable.

Por todo ello, en su comparecencia de este martes en las Cortes de Aragón pedirán que se constituya un grupo de trabajo con cuatro actores (Administración, sindicatos, empresarios y expertos en derecho de la universidad) para buscar soluciones que cumplan las directrices europeas para la estrategia de seguridad industrial.

Aseguran que los gobiernos autonómicos de Canarias, el País Vasco y la Comunidad Valenciana han tomado cartas en el asunto y han alcanzado acuerdos de suministro con fabricantes locales.

European Mask Factory se puso en marcha en mayo de 2020 atendiendo a «la llamada de emergencia de las autoridades sanitarias» y tras una inversión de 650.000 euros, de los que cerca de un tercio provinieron de ayudas públicas. «Empezamos con bastante entusiasmo y dificultades, pero logramos hacernos un hueco en el mercado, sobre todo gracias a las exportaciones», explicó Juan Malo, director comercial. Desde entonces ha producido 10 millones de unidades y Alemania ha sido su principal mercado. «Nuestros costes productivos no nos permiten competir con los fabricante chinos y no hemos logrado ni un solo contrato de la Administración», apuntó.

Esta firma, ubicada en La Muela, llegó a contar con 15 trabajadores, de los que solo quedan dos y la mayor parte del tiempo están «con los brazos cruzados» por la falta de pedidos: «Estamos fabricando al tran-tran para hacer estoc y gastar los materiales que tenemos», apuntó. «Nos dieron el dinero y luego no nos pidieron suministro. Nos han dejado de lado. Es una frustración enorme después de toda la ilusión que pusimos y lo bien que se hizo todo el proceso técnico y de certificación», lamentó. Si nada cambia, Malo prevé que la fábrica bajará la persiana en mayo o junio.