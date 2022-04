El PP considera que la pelota de La Romareda está en el tejado del PSOE

Pese a que Lola Ranera confesó en su día que la ubicación preferida del PSOE para el estadio era San José –por cerrar la orla Este y dar un mejor uso a la línea cercanías–, el grupo municipal no ha querido desvelar estos días cuáles son sus preferencias para el nuevo campo. Entiende el PP que la pelota ha quedado en su tejado, una vez que la mayoría de los grupos ha mostrado entre sus primeros gustos mantener La Romareda en el actual emplazamiento. Por ahí, aunque no consenso, Jorge Azcón tiene la mayoría garantizada.

«Esta es la opinión del alcalde y va a ser la opinión del Partido Popular. Y creo que el proyecto del PP y el de Ciudadanos van a ser muy similares por lo que he venido hablando con nuestros socios, aunque eso lo tienen que decir ellos», dice Azcón, que explica que hay muchos grupos en el espectro del centro-derecha y el centro-izquierda que apuestan por La Romareda en la ubicación actual.

«El PP es evidente, Zaragoza en Común también ha hablado de La Romareda, ahora lo ha hecho Vox, Ciudadanos no me extrañaría que se uniera... No es que haya una mayoría suficiente, sino que la construcción del estadio en el mismo lugar gana por goleada si nos atenemos a las palabras que han dicho los concejales», manifestó ayer el alcalde.

Hay partidos que están lejos del ideario del PP como ZeC o Chunta Aragonesista que apuestan claramente por no mover el campo. «La nueva Romareda tiene que tener en cuenta criterios técnicos y no solo ideológicos. La decisión de dónde hacemos un nuevo campo debe tener en cuenta el modelo de ciudad, pero también las conexiones de alta capacidad. Cuando apostamos por La Romareda no solo apostamos por algo que sentimentalmente puede seducirnos, sino por un análisis técnico que determina la opinión de los concejales», mantiene el alcalde.

El siguiente paso es que los grupos municipales lleguen a un acuerdo, aunque la mayoría se alcanzaría fácil pese a que el PSOE o Podemos no lo respaldasen. «Lo importante es que tengamos capacidad de ponernos de acuerdo y que esta decisión no sea solo la preferida por la mayoría de los zaragozanos sino por la mayoría de concejales del ayuntamiento», dice Azcón, consciente de que Fernando Rivarés vinculó la idea de llevar La Romareda a San José «con el interés de grandes fortunas» con suelos en la zona, por lo que descartó esa opción de Miraflores que agradaba a los socialistas.

Por su parte, Chuaquín Bernal (CHA) ya propuso hace seis meses construir el nuevo estadio en el actual emplazamiento «al estar bien ubicado y reunir los requisitos de buena movilidad y ahorro de costes, que también sea sostenible y eficiente».

El último en pronunciarse fue ayer Vox, que se decanta por dejar el campo en la ubicación actual, que «es la preferida por la masa social del club», según Julio Calvo, su portavoz. La segunda opción que más gusta a la formación es Arcosur, pero no entre la Z-40 y la carretera de Madrid sino en la zona más próxima a las viviendas, justo enfrente de la Feria y el centro comercial de Plaza.

PP y PAR frenaron la última remodelación

El PSOE y CHA aprobaron en 2004 la reforma de La Romareda y en 2005 había un proyecto firmado por Carlos Lamela. Pero el día que debían comenzar las obras, en abril de 2006, un juez las paralizó tras un recurso de PP y PAR. La obra, que debía costar 57 millones, se paralizó de forma cautelar en respuesta a un recurso del PAR. El PP también había presentado un litigio similar en el que hablaba de un coste de 150 millones, más o menos lo que se calcula ahora.

La Romareda estaba diseñada por el estudio de Lamela, que ganó el concurso de ideas donde se fundía en un mismo conjunto arquitectónico el estadio y la zona comercial. El estadio se iba a asentar sobre una plataforma de usos comerciales de 42.000 metros cuadrados.

El nuevo campo estaba pensado para 42.600 localidades, tapadas por una cubierta fotovoltaica que, además de proteger de la lluvia la totalidad del aforo, captaba la energía solar. Además, se iba a levantará una torre de 14 plantas anexa a las instalaciones deportivas.