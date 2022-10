El Jardín de Invierno se está revelando en estas Fiestas del Pilar como uno de los escenarios junto al de la Estación del Norte donde se da espacio a otro tipo de sonidos que no se programan en grandes escenarios más comerciales como los de la plaza del Pilar o los del Espacio Zity. Esta noche (desde las 21.00 horas) el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta (recuperado como escenario gracias a la pandemia) recibe a Zahara, que aterriza en la capital aragonesa con su espectáculo Laputarave.

Un show que ha sido un paso más desde que publicara su disco Puta con el que dio un puñetazo sobre la mesa frente a la industria, al mundo de la música y a la sociedad en general. Con la puesta en escena y la potencia del sonido la artista quiere transportar a los asistentes a las raves londinenses y berlinesas, que a Zahara le han inspirado para crear este show. En el escenario le acompañan, entre otros, los músicos Martí Perarnau IV, Manuel Cabezalí y las bailarinas Olga Suárez y Paulina Coelho.

Se trata de una propuesta singular que protagonizará la noche del Jardín de Invierno (esta vez de pago, las entradas cuestan 15 euros y se pueden comprar en la web de Ibercaja). La velada, en cualquier caso, la abrirá una propuesta aragonesa, la del dúo Santoral, que poco a poco se van haciendo un hueco en la escena con su propuesta diferente en la que no dan cabida a un concepto musical al uso sino que reinventan e incluso se acercan al universo de Buñuel para crear. Serán ellos los que abrirán la noche a partir de las 21.00 horas.

El último baile

El Espacio Zity en Valdespartera, por su parte, vivirá un adiós. Y es que esta noche, el festival de musica hard Rave in the river se despide con The end tras 13 años haciendo bailar a sus fieles ravers.

Rave in the river es uno de los festivales de referencia de música hard del pais. Englobando diferentes estilos de música tan contundentes como el hardstyle, hardcore, jumpStyle o raw, cuenta con 13 años de trayectoria a sus espaldas; en los que se han disfrutado cientos de actuaciones de los artistas más potentes de la escena internacional que han pasado por Zaragoza.

Tras un parón de dos años por la pandemia, este año 2022 vuelve para poner broche final y recordar todos estos años de diversión, baile y magia; pero con la amarga noticia para los ravers de qué será la última edición del festival. Por ese motivo, The end será el claim con el que se despedirá Rave in the river.

Para esta última edición el festival se repartirá en dos áreas, en donde no faltara la presencia de los artistas hard mas prestigiosos del planeta, así como una representación de los artistas nacionales que han formado parte de la historia del festival durante estos 13 años.

En esta ocasión la organización vuelve a ser a cargo de la promotora Coliseum, también organizadores de eventos como GlobalMusic. Cuentan con el prestigio y una profunda confianza por parte del público aragonés, debido a sus más de 29 años de experiencia en el sector y multitud de eventos realizados en la comunidad.

Javier Ruibal con Uxía

Además, el escenario de la explanada de la Estación del Norte recibe a la aragonesa Almalé que abrirá una tarde (19.00 horas) en la que también actuará Uxía con Javier Ruibal, que publicaron un disco conjunto al principio de este año (un homenajean a la poesía a través de los textos de Rosalía de Castro y Federico García Lorca titulado De tu casa a la mía) y que están realizando una gira en la que muestran sobre el escenario la virtud de combinar dos voces como las suyas.