Asegura que ha pasado por «todo el proceso: miedo, tristeza, ira, enfado, rabia... y ahora he pegado un cambio hacia la resignación porque veo que se investiga pero no lo suficiente», asegura, para insistir a continuación: «Estoy tranquila pero resignada porque son muchos años y uno se agota. Tengo un gen mutado y mi vida va a ser siempre así».

Reclama más investigación y más financiación porque «lo que nos cura es la investigación y los tratamientos y no la actitud», cuenta. El año pasado estuvo con goteros y ahora con quimio oral pero, a pesar de lo que dicen, ella no se considera «una campeona; a mi lo que me salva no es luchar, sino la medicina».

En estos momentos no lleva una vida normal porque «el cuerpo se resiente» pero no para «dentro de mis limitaciones». Tiene un «40% de energía, así que si por la mañana hago recados, por la tarde nada; y si quedo con mis amigos a un café, el resto del día descanso», afirma.

Siente dolor pero «no me paro a pensar y me fuerzo a hacer cosas porque «en el sofá también continúa el dolor», concluye Pilar, que agradece la labor de la asociación contra el cáncer, a la que va al psicólogo, a igual que sus hijos.