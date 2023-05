Más de un socialista sabe que en el interior del PSOE hay alguien que puede ser el mayor enemigo de Javier Lambán en la carrera para ser reelegido presidente del Gobierno de Aragón. Más de un popular, por no decir casi todos, saben que el punto débil del secretario general del socialismo aragonés está en Madrid y se llama Pedro Sánchez.

No han dejado de señalarlo en la última parte de la legislatura, ya fuera por el asunto de los indultos a los 'indepes' o por la ley del 'sí es sí'. Acabado este efecto, gracias precisamente al apoyo último del PP, queda ETA, esa herramienta que no falla en elección alguna, ese dolor del que no se desprende España ni pasados 10 años. Hay quien no sabe, algunos no quieren, a otros no les interesa. Sale Bildu a la palestra y los torpedos vuelan.

No fue distinto este domingo en Zaragoza. En las tres intervenciones de los candidatos del PP en la plaza de Los Sitios salió a relucir el asunto del terrorismo; en las tres para señalar a Pedro Sánchez y a Javier Lambán. Hasta a Lola Ranera.

"Hay cosas que son legales pero no decentes y esta es una de ellas", dijo el presidente del Gobierno central tras conocer la inclusión de condenados por terrorismo en las últimas listas de la formación heredera de Herri Batasuna. Más allá fue Lambán, que pidió a su partido "romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos".

Desde un punto de vista ético es obvio que resulta obsceno que EH Bildu presente a asesinos en sus listas a unas elecciones democráticas. Desmiente claramente aquel supuesto compromiso de la formación vasca de "mitigar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo". Y por ahí se cuela el PP, que sabe que ese discurso cala sin esfuerzo en una parte de la sociedad.

¿No es decente? "Si Bildu es indecente, gobernar con ellos lo es más", asestó Feijóo poco después de arrancar su intervención en Zaragoza, donde llamó a recuperar "el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu".

El reto de las siglas para Lambán

Así, pidió el voto de los socialistas "avergonzados". Además, retó al presidente Javier Lambán "a pedirle a la cara a Pedro Sánchez que rompa sus pactos con EH Bildu". Fue más allá. Le dijo públicamente que le avisara (a Sánchez) de que, de lo contrario, "el PSOE de Aragón no se presentará con las siglas del PSOE".

Siguió con la cantinela para recalcar que "para derogar el 'sanchismo' no vale con amagar" sino "actuar" y "con determinación". "Ningún candidato de Sánchez lo ha hecho. Por tanto, son lo mismo, votan lo mismo. Los candidatos de Sánchez merecen la derrota", criticó Feijóo en un mensaje similar al que lanzó Azcón, que cree que Lambán va a quedarse "calladito" ante Sánchez.

Quizá por ello repitió: "Quiero que Lambán se lo diga a la cara" a Pedro Sánchez cuando venga a Zaragoza el próximo jueves, expresó antes de incidir en la consigna que utiliza desde el primer día de campaña: "A los votantes socialistas que crean que es necesario romper con Bildu, les digo que la única posibilidad real de que el PSOE lo haga es votar al PP".

En el asunto entró hasta Natalia Chueca, la candidata a la alcaldía de Zaragoza. Primero se preguntó por qué ninguno de los jefes socialistas –léase Sánchez y Lambán, para empezar– hacen "una sola mención al proyecto estrella de (Lola) Ranera", la línea 2 del tranvía, que, según la popular, "no saben por dónde va a ir, cuánto va a costar o cómo se va a pagar".

Después atacó directamente a la socialista: "Los zaragozanos no le van a perdonar que sea una candidata que defiende a Bildu. Dijo literalmente en un pleno del ayuntamiento que no consentía que dijeran que Bildu era indecente", una afirmación de la socialista que el PP ya retorció en su día, durante el debate sobre el estado de la ciudad de 2020.

Esto dijo Lola Ranera entonces: "No le voy a pasar que diga que Bildu es indecente. Aznar acercó 473 presos al País Vasco; el PP tuvo la presidencia de Navarra en 1991 gracias a la abstención de HB; y Maroto, cuando era alcalde de Vitoria, presumía de pactos con Bildu. ¿Por eso es por lo que Bildu es indecente?". No hay más, así fue. Así es, así seguirá la campaña, otra en la que aparece Bildu y el PP no lo deja pasar de largo.