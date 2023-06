Las banderas de colores han regresado este miércoles al centro de Zaragoza acompañadas de miles de gargantas y muchas ganas de hacer ruido. La sociedad de la capital aragonesa volvió a celebrar el día del Orgullo, en un 2023 en el que la actualidad política ha cogido más relieve que nunca.

El auge de la ultraderecha en toda la geografía española –Aragón no es una excepción ante la ola reaccionaria– copó la mayoría de las declaraciones de todos esos manifestantes que aye regresaron «para mantener nuestros derechos, para que nadie nos los quite». Unos derechos que no quieren perder «sin importar el color político, porque es algo de tolerancia y no de una ideología». Una protesta pedagógica, de explicar muchas cosas, que resumían en que «la diversidad no se puede negar».

Un goteo constante de gente llegaba hasta las puertas del Paraninfo y apoyó a la comitiva por Independencia, sumándose a las proclamas y a las palmas. ¿Por qué es tan importante salir a la calle en el Orgullo? «Porque la pérdida de derechos y los ataques a las minorías son solo el principio, porque todo esto afectará a todo el conjunto de la sociedad», reflexinaron varios manifestantes, seguros del poder político y social de este movimiento. «Sabemos que cada uno lo ve a su manera, algunos más festivo y otros más de protesta, porque aquí todos tienen cabida», comentaban varios grupos, que coincidían en la fuerza del conjunto: «Es un lugar seguro para todos, es el día para unirte a una gran familia, incluso para aquellas personas que no pueden mostrarse abiertamente en casa».

Entre las críticas, las que acompañan al gran día del colectivo LGTBI desde hace años: la mercantilización de la jornada. «No nos vamos a engañar, muchos venimos aquí para poder actualizar el perfil de Instagram», comentó, sincero, Samuel, que insitió en «no perder la parte reivindicativa de este día del Orgullo».