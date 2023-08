Ha acabado la jornada como podía haber empezado. Con el mensaje del presidente del Gobierno de Aragón saliente, el socialista Javier Lambán, al recién investido presidente, el popular Jorge Azcón, deseándole que "se cumplan sus buenos deseos para el futuro de la comunidad".

Respondió el nuevo inquilino del Pignatelli con un reconocimiento público "por ocho años de trabajo por nuestra comunidad al frente de la DGA". "Más allá de las diferencias, Aragón se construye entre todos a lo largo del tiempo. Te deseo lo mejor en tus nuevos cometidos", concluyó el (nuevo) presidente aragonés.

No estaría mal que las buenas palabras y los buenos deseos se alargaran más en el tiempo en esta undécima legislatura que comienza en Aragón. Que a esta tierra de pactos le durase un poco más la cortesía política y que, lo que se reconoce en un día de grandes emociones como el de ayer, pudiera verse más a menudo como un ejercicio de normalidad democrática. A tiempo están todos, los recién llegados a la Cámara aragonesa y los que ya se conocen todos sus recovecos, para ponerlo en práctica.

Lo que se vivió en el Patio de Santa Isabel, pompa y protocolo a parte, fue una jornada distendida, de saludos efusivos, bienvenidas y despedidas. Algunos finalizaban su trabajo, los vinculados al Gobierno saliente, y otros trataban de acomodarse a sus nuevas tareas. El vino, la cerveza y las tapas no cambiaron con el cambio de Gobierno. Las croquetas de boletus, el jamón y el queso triunfaron en todos los corrillos. En los de derechas y en los de izquierdas.

Porque cierto es que después del discurso del presidente Azcón, los unos se juntaron con los unos; y los otros, con los otros. Buscando la sombra de las almenas de la Aljafería, eso sí, todos, para superar un calor intenso y aderezado por las emociones. No coincidieron en los mismos corrillos dos de los socios de Azcón.

Los Aragoneses de Elena Allué con los aragonesistas de Alberto Izquierdo serán compañeros de Gobierno, pero intentarán no juntarse mucho.

Por no estar, no estuvo tampoco otro expresidente del PAR y expresidente de las Cortes, José Ángel Biel, que pidió –recuerde– el voto para Azcón en aquellos tiempos en los que al Partido Aragonés se le agotaba el aire entre crisis internas y ataques externos. Los ex de Ciudadanos, otro partido sin representación, confluyeron entre brindis como buenos compañeros, todos ya felices en sus puestos de salida del PP.

La carcajada de Rudi

Antes del ágape y de partir hacia el Pignatelli sin probar ni una triste croqueta, el presidente Jorge Azcón se hinchó a besos, abrazos y selfis. Había cola para felicitar al nuevo líder de los destinos de Aragón. Los primeros, su mujer y sus hijos. Y después, todos. Especial fue, sin duda, el saludo de la expresidenta de Aragón y senadora Luisa Fernanda Rudi.

Sonriente de oreja a oreja, felicitó a quien ocho largos años después ocupará la Presidencia de Aragón bajo las siglas del PP tras dos legislaturas progresistas. Quizá pensó Rudi que por fin la izquierda tendrá otro ejemplo que poner en sede parlamentaria cuando critiquen una gestión conservadora.

La fiesta fue menos fiesta nacional que otras tomas de posesión. La presencia del Gobierno de España fue nimia, e incluso la del Partido Popular dejó mucho que desear, y apenas envió a una vicesecretaria del partido y algún portavoz. Los presidentes del PP valenciano y catalán, el ya presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Alejandro Fernández, dieron el respaldo más cercano en lo orgánico al nuevo presidente de Aragón.

El puente de agosto y la alborotada actualidad nacional mermaron, sin duda, la presencia de grandes espadas en el gran día de Azcón. También se lo perdió la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que sigue en su descanso vacacional. Y otros decidieron no estar, como los portavoces de Podemos, Andoni Corrales, y de Izquierda Unida, Álvaro Sanz.

Entre besos, selfies y chascarrillos, la Aljafería fue testigo ayer un nuevo cambio de Gobierno de Aragón. ¿Cuántos serán ya en tantos siglos de historia? Habló Azcón con el peso del futuro sobre sus hombros y comprometido con las generaciones futuras. Siglos de historia contemplan, de nuevo, a quien toma las riendas de Aragón.