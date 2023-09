La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y por extensión todo el Gobierno del PP en el consistorio de la capital aragonesa, recibió ayer la peor foto que podían esperar. Se les borró la sonrisa de repente porque el proyecto estrella de la legislatura, de la actual y de la pasada, quedaba literalmente en jaque por la mañana. Cuando el Real Zaragoza emitía un comunicado oficial anunciando que renunciaba a ser quien construya la nueva Romareda. Quedaba en el aire el idílico nuevo estadio de 42.500 espectadores y más de 140 millones de euros de inversión que iba a suponer una transformación a coste cero para los ciudadanos del templo del zaragocismo. Y con ello también optar a ser subsede del Mundial 2030 por el que va a pelear España. Se esfumaba de un plumazo a solo 24 horas de expirar el plazo para presentar ofertas (acaba hoy a las 13.00 horas) porque el club no licitará en un concurso público que parecía hecho a su medida y que iba a suponer un desembolso importante de los nuevos dueños a cambio de la gestión y explotación del equipamiento municipal durante los próximos 75 años.

El sueño de tener una nueva Romareda en 2029 parecía truncarse pasadas las once de la mañana tras emitir la entidad blanquilla un comunicado oficial demoledor para las aspiraciones del consistorio. Esgrimía como motivo la imposibilidad de obtener financiación externa para acometer la inversión prometida al encontrarse con la negativa de quienes iban a adelantar ese dinero por la inseguridad jurídica y el riesgo que genera tener esta operación judicializada. Por un recurso de Podemos que el Tribunal Adminitrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) atendió declarando la nulidad de una licitación que ahora llega a su fin, y que se logró desbloquear recurriendo al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y emitir este unas medidas cautelares que permitieron seguir adelante con el concurso.

Pero el litigio sigue vivo porque no hay sentencia y eso a las entidades financieras a las que ha llamado el club en estos últimos meses no les ha pasado inadvertido. «El club estaba decidido a concurrir (en el concurso público) y así lo había manifestado oficialmente, pero la inseguridad jurídica creada por el recurso presentado por el grupo municipal de Podemos ante el TACPA y la anulación del pliego de condiciones decidida por dicho órgano, han creado un obstáculo que ha resultado finalmente insalvable para la obtención de la financiación externa». Así certificaba el jaque mate a una operación que parecía bien atada hace meses y que ahora tiene visos de acabar con el concurso desierto.

«comprometido» / «Ni siquiera las medidas cautelares adoptadas después por el TSJA, que avalaban el procedimiento en los términos iniciales, han permitido salvar este escollo», apostilló el club, que también aseguró que había «negociaciones iniciadas con diferentes fuentes de financiación externa y que avanzaban en buena dirección» pero que se habían «visto truncadas por la incertidumbre y las dudas jurídicas suscitadas en los mercados, todavía pendientes de una sentencia que –con toda probabilidad– se dictará más allá del plazo final del concurso, el próximo 15 de septiembre», o sea, hoy.

«En esta situación y debido al bloqueo de la financiación, el Real Zaragoza lamenta profundamente tener que renunciar a presentarse al concurso», expresó la entidad, al tiempo que reiteraba estar «comprometida para que la ciudad, el equipo y la afición puedan tener nuevo estadio y preservar la candidatura de Zaragoza al Mundial de Fútbol 2030».

Por ello, en el mismo comunicado indicó que ofrece al consistorio todo el trabajo ya avanzado. «El Real Zaragoza pone a disposición del ayuntamiento el anteproyecto, así como los proyectos que tiene encargados y que estarán finalizados en el mes de julio de 2024, los cuales están siendo desarrollados por la consultora Idom y el arquitecto César Azcárate durante los últimos meses, que tanta ilusión ha generado en nuestra afición, Zaragoza y Aragón».

Solo eran las 11.30 horas de la mañana y toda la afición mirando directamente al ayuntamiento esperando algo de certidumbre que no terminó de llegar. Dos horas tardó en reaccionar la alcaldesa. Natalia Chueca comparecía ante los medios para admitir lo evidente: «Tenemos el anteproyecto pero hay que cambiar la fórmula de pago». «Por eso me pongo a trabajar y pediré colaboración a otras instituciones, como la DGA, la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de España... porque Zaragoza necesita un campo», expuso, y apeló «a la responsabilidad de los partidos políticos para que se sumen al proyecto porque aún estamos a tiempo de cumplir plazos para el Mundial».

Un SOS en todas las direcciones posibles para no dar carpetazo al enésimo sueño de tener una nueva Romareda. Y sonó extraño que antes de hacer ese llamamiento (no respondía a las palabras de Chueca) la primera valoración desde la DGA llegara desde Teruel en boca del consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, diciendo que este revés «es un asunto que no afecta ni compete a las responsabilidades del Gobierno de Aragón y, mucho menos, tampoco en particular a mi consejería», dijo quien fuera el jefe de gabinete de Alcaldía cuando Jorge Azcón era el regidor de Zaragoza la pasada legislatura. Y, a continuación, arremetió contra los partidos de izquierda por torpedear la operación. «En cualquier caso, como zaragozano, como zaragocista y como aragonés, es una muy mala noticia», lamentó.

Un mensaje que horas más tarde aclaraba el propio Azcón. Sus primeras palabras fueron dirigidas a la izquierda, a la que pidió «reflexionar por qué ocurre esto», en su opinión porque «Podemos recurrió con la munición legal que le dio el PSOE». Y a continuación lamentó que esa inseguridad jurídica «es la que ha hecho que un proyecto beneficioso para la ciudad y para el Real Zaragoza no vaya a ver la luz» porque se ha convertido en «inviable».

Pero se repuso afirmando que «eso no va a hacer que dejemos de trabajar para que la nueva Romareda se convierta en realidad». Para ello deberá hablar con la alcaldesa, que por la mañana ya aseguró que «no cambia la necesidad de una nueva Romareda» y se comprometió a explorar todas las posibilidades de financiación. Y entre ellas, no descartó, preguntada por los periodistas, la de ejercer de avalista en una hipotética operación, una opción que dependería solo del Gobierno municipal. O del propio Azcón si decide avalar el Gobierno que ahora preside. Eso despejaría esas incertidumbres jurídicas. «Hay que estudiar posibilidades y por eso me pongo a trabajar desde ya, hablando con el club a ver qué ha pasado y a encontrar soluciones», zanjó Chueca. H