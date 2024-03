‘Pinta y colorea 3’, un escaparate para el talento joven aragonés

El año 2020 supuso un antes y un después para un país que vio, de un día para otro, el cambio radical a un estilo de vida. La sensación de distanciamiento que generó la pandemia fue el punto de partida de 'Pinta y colorea', un escaparate para el talento joven aragonés. Ahora, cuatro años después, esta publicación salta a las paredes con la exposición colectiva 'Pinta y colorea 3' que reunirá el trabajo de 36 artistas plásticos con más de 60 obras. Y lo hará este sábado en la galería Espacio Tiempo de Zaragoza desde las 12.30 hasta las 20.30 horas.

La revista 'Pinta y colorea' surgió del Gremio de Artistas de Zaragoza (GAZ) con la intención de poner en valor el trabajo de diferentes ilustradores aragoneses en una misma publicación. «Parece que alguien no triunfa hasta que su arte no se valora fuera de la comunidad y nosotros queríamos darlo a conocer aquí», comienza contando Juan Del Prin, miembro del gremio. «Nos da la sensación de que la cultura que empieza no se pone tan en valor», manifiesta, «queremos enseñar a la gente lo que tenemos, que es muy valioso». «El talento se apoya desde el principio», añade Del Prin.

En esta misma línea, surge la idea de la exposición 'Pinta y colorea 3'. «Queríamos que la gente pudiera acudir a conocer las obras», detalla Del Prin. En estos cuatro años, han publicado tres ediciones de la revista (siempre con un carácter benéfico) y han pasado de 22 artistas locales en la primera a 60 en la tercera. En este tiempo, también han llevado a cabo otros proyectos y actividades, como mercadillos e incluso una anterior exposición en 2022, para esta ocasión tienen confianza, ya que, su público está «muy comprometido». «Saben que no hay Zaragoza sin Cultura y que no hay Cultura sin Zaragoza», añade Del Prin.

La muestra ofrece estilos muy variados como el arte urbano, el naif, el manga o la ilustración digital. «Hay una gran diversidad, esto es algo que nos gusta mucho de Aragón. Los artistas no se centran solo en un estilo», confiesa Del Prin. Hector Vacui fue el encargado de realizar el cartel para esta edición, «en cuanto me lo propusieron se me ocurrió hacer el 'Spider-Man madrileño'», cuenta el artista. «Para ello, utilicé un dibujo de pinta y colorea que hice en el colegio», añade Vacui, que ha participado en las diferentes actividades del proyecto.

El cartel de la exposición hecho por Héctor Vacui. / El Periódico

La exposición comenzará a las 12.30 horas con la grabación del pódcast 'Esto no es un museo', del dúo formado por Ana Gracia y Pablo Lafarga, en el que conversarán sobre la necesidad de crear con los ilustradores Rubén Hervas e Ineso. Y a las 16.00 comenzará el café conversatorio a cargo del profesor de filosofía Luis Álvarez Falcón, que hablará de la teoría estética y la fenomenología aplicadas al ámbito de las artes plásticas.

En cuanto al panorama artístico en Aragón, Del Prin destaca que «desde los 2000 ha crecido de forma brutal». «Las instituciones están ayudando al talento joven y hay proyectos que están funcionando», añade. «Está pasando algo muy bueno y es que los artistas locales están colaborando para sacar proyectos culturales conjuntos», subraya, «a partir de esas relaciones se crea la Cultura». Y, en esta misma línea, es sobre la que trabaja Pinta y colorea, promoviendo las interacciones entre artistas, «somos una red de conexión», concluye.