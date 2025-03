Autonomía para ir al banco

"Somos el primer banco de España en poner el servicio de videointerpretación de lengua de signos en oficinas", destaca Inmaculada Barra, directora de Alianzas Estratégicas y Banca Social de CaixaBank. "Dentro del compromiso con la accesibilidad y la inclusión financiera, ponemos en marcha SVisual para que las personas con discapacidad auditiva tengan autonomía, privacidad y confidencialidad en su día a día financiero con nosotros", sostiene.

Así, se garantiza que las citas en las sucursales se desarrollen con fluidez, lo que mejora la transparencia y evita posibles errores por malas interpretaciones. "Es un servicio totalmente gratuito que va a permitir a las personas con discapacidad auditiva disponer de cualquier servicio, por complejo o sencillo que sea, con un asesoramiento totalmente confidencial y de forma autónoma", agrega Barra.

SVisual permite a las personas sordas recibir información accesible sobre propuestas de valor de inversión o financiación de forma clara y concisa. Pueden solicitar cita previa por email o en la aplicación CaixaBankNow.

Primeros clientes

Óscar Gómez fue uno de los primeros clientes en probar el nuevo servicio, a finales del año pasado. Antes, realizar gestiones presenciales en su oficina bancaria podía llegar a convertirse una carrera de obstáculos.

"Hasta ahora, las dificultades que he tenido han sido barreras de comunicación en sí: entendimiento, fluidez a la hora de expresarnos por ambas partes… Siempre he tenido que ir acompañado de una persona que facilitase esa comunicación para hacer todas mis gestiones financieras", detallaba Gómez.

Pero, tras comprobar la fluidez de la conversación, y que, gracias a la videollamada con la intérprete, a partir de ahora podrá acudir con absoluta autonomía a la sucursal para hablar con su gestor, se mostraba así de satisfecho.

"Me he sentido muy bien, muy contento porque este sistema de videointerpretación para personas sordas SVisual es estupendo. La comunicación entre ambos ha sido muy fluida. Tengo independencia totalmente, no hace falta venir acompañado de nadie".

Disponible en todas las oficinas

La iniciativa se puso en marcha, a través de un programa piloto, el pasado mes de diciembre en un total de 120 oficinas de CaixaBank de todas las comunidades autónomas, cinco de ellas en las tres provincias aragonesas. Y, cuando concluya este mes de marzo, SVisual estará disponible en toda la red de oficinas de la entidad.

El proyecto cuenta con el respaldo de la red autonómica de federaciones y asociaciones que conforman la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). De hecho, esta solución para la supresión de las barreras de comunicación ha sido desarrollada por la Fundación CNSE, una organización estatal sin ánimo de lucro que pretende dignificar las condiciones de vida y de ciudadanía de todas las personas con discapacidad auditiva.

Con este servicio, CaixaBank incorpora una nueva acción en su apuesta por la inclusión financiera en las oficinas y los entornos accesibles. La entidad también promueve la accesibilidad en los cajeros, a los que paulatinamente está dotando de prestaciones como alto contraste, vídeos en lengua de signos, guías por voz para personas con discapacidad visual o menús fáciles. Respecto a los métodos de pago, ofrece desde 2022 la primera tarjeta en braille de España, y dispone de TPV accesibles.

CaixaBank entiende la accesibilidad de una manera amplia. Ofrece a sus clientes el mayor número posible de canales de acceso a sus productos y servicios, y trabaja para que cualquiera los pueda usar. Por ello, está eliminando las barreras físicas, cognitivas y sensoriales que puedan suponer un obstáculo para las personas con discapacidad.

Como muestra, el 86% de sus oficinas son accesibles para las personas con movilidad reducida gracias a la aplicación del concepto cota cero, es decir, sin desniveles, o con rampas y elevadores para evitarlos. Y el 99% de sus cajeros ya están adaptados para las personas con discapacidad visual.