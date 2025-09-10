Belchite inicia sus fiestas con gran participación

Belchite comenzó el pasado fin de sema sus fiestas en honor a la Exaltación de la Cruz y, después del lunes y martes, los actos festivos continuarán hasta el domingo 14 de septiembre, añadiendo además el sábado 20. Unas jornadas preparadas por el Ayuntamiento de Belchite y organizadas por Interpeñas de la localidad. «Hay una comisión de peñas que monta las fiestas, y cada peña colabora y organiza cada día los eventos de ese día», explica Héctor Giral, presidente de Interpeñas de Belchite.

Las fiestas comenzaron el sábado 6 con la concentración de las peñas en la plaza del Ayuntamiento y, una hora más tarde, a las 17.30 horas se iniciaron oficialmente con el chupinazo. A continuación, se realizó la presentación de las Reinas y Damas Infantiles en el frontón y, acto seguido, empezó el desfile y el concurso de carrozas por las calles de la localidad. Por la noche, las reinas fueron las encargadas de abrir la sesión de baile, a cargo de la Orquesta Boulevard.

Belchite ha empezado a disfrutar de un amplio y variado programa festivo. / Interpeñas Belchite

Para recuperarse de la intensa jornada anterior, el domingo comenzó con la XXXII Carrera popular Belchite–El Pueyo a las 9.00 horas. A media mañana, los más pequeños disfrutaron de la comparsa de gigantes y cabezudos, que recorrió las calles de la localidad. Por la tarde, a las 18.00 horas se homenajeó a los supervivientes de la Guerra Civil en el acto Memoria y Paz. Seguidamente, el espectáculo de Óscar Badías. De la Jota a la Zarzuela puso el cierre al primer fin de semana festivo. «Intentamos hacer unas fiestas para que puedan disfrutar todos los públicos. Hinchables para los más pequeños o el homenaje a la tercera edad de Raúl Ciprés», comenta el presidente de Interpeñas.

Con las pilas cargadas de nuevo, hoy habrá una intensa agenda cargada de actividades y concursos para pequeños y mayores. Será por la noche cuando se vuelva a bailar al ritmo de la disco móvil con Dj Seik. Mañana la jornada empezará para los más trasnochadores y madrugadores, a las 8.00 horas, con la diana floreada con almuerzo. Volverá a ser por la noche, tras un día lleno de concursos, actividades y juegos, cuando tome protagonismo la música de la mano de la Orquesta Magia Negra, primero por la tarde, y luego a las 00.30 horas.

El viernes seguirá la dinámica del día anterior, con diana floreada, concursos y juegos. La tarde será intensa, ya que volverán dos concursos muy queridos: el Grand Prix, y la XVI Carrera de Autos Locos Villa de Belchite. Tras una primera sesión de baile a cargo de la Orquesta Fórmula Show, tendrá lugar el toro de ronda por el recorrido tradicional, para continuar acto seguido con la sesión de noche de la orquesta.

Comparsa de gigantes y cabezudos por las calles de Belchite. / Interpeñas Belchite

El sábado estará dedicado principalmente a los actos taurinos que empezarán con una becerrada matinal y una suelta de vaquillas a las 10.30 horas. Por la tarde, se podrá disfrutar del espectáculo Arriazu de esta misma ganadería y un show brasileño de samba. A las 23.30 horas, se realizará una gran exhibición de emboladores y después comenzará la sesión de noche de la Orquesta La Principal.

El 14 de septiembre se honrará la Exaltación de la Santa Cruz con una concentración de vecinos y visitantes ataviados con los trajes regionales, para seguir con la eucaristía. A las 19.30 horas, las jotas por parte del grupo Baluarte Aragonés harán disfrutar de los bailes y cantes regionales. Para empezar a poner el cierre festivo, belchitanos y belchitanas disfrutarán de la verbena popular a las 22.00 horas, el Pobre de mí, el entierro del programa, el último toro de fuego y la traca final de fiestas.

Pero las fiestas no terminarán el domingo 14, ya que el sábado 20 también estará cargado de actos, como la gran comida popular de Interpeñas o el tributo a Héroes del Silencio. Será por la noche cuando se ponga fin definitivamente a las fiestas de este año con el espectáculo de fuegos artificiales y una macro disco móvil para bailar durante toda la noche y terminar las fiestas disfrutando de la música del Dj Carlos Almansa. «Lleva mucho esfuerzo detrás. El pueblo se vuelca, gracias a los colaboradores, ya que sin ellos las fiestas no saldrían adelante», concluye Giral.