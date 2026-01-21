Blanca Spiridon, madre de una niña con discapacidad: "Mi hija no ha vuelto a tener fisioterapia en el colegio desde septiembre"

¿Qué necesidades de apoyo educativo tiene su hija Amaya?

Amaya tiene siete años, va a segundo de Primaria, tiene parálisis cerebral, un 83% de discapacidad y grado dos de dependencia. No habla, y está aprendiendo a hacerlo con el comunicador. Necesita apoyos completos para todo: para almorzar, para ir al baño, para bajar las escaleras, para beber agua... O sea, tiene que estar alguien con ella siempre porque requiere ayuda para realizar todas las necesidades básicas.

¿Cuántos auxiliares de Educación Especial tiene asignados el colegio al que asiste su hija?

Amaya estudia en el colegio Reino de Aragón de La Puebla de Alfindén, que este curso tiene asignados tres auxiliares. Cuenta también con sesiones de pedagogía y de audición y lenguaje, con lo que, en este sentido, los apoyos que necesita el alumnado con necesidades especiales, están cubiertos.

¿Y lo han estado desde el inicio del curso o ha ocurrido como en años anteriores, cuando estos profesionales se incorporaban más tarde?

Una de ellas se incorporó un poco más tarde, pero nada que ver con lo que ocurría hace unos años, cuando Amaya empezó a ir al colegio. En ocasiones, los auxiliares tardaron meses en incorporarse al centro, una vez comenzado el curso.

Y eso, a pesar de que existe una sentencia a su favor.

Sí, un grupo de doce familias, tres de ellas del colegio Reino de Aragón, llevamos a juicio al Gobierno de Aragón por la falta de profesionales para atender a los alumnos con necesidades especiales. Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos dio la razón, pues la sentencia dijo que se infringió el derecho a la educación y la igualdad de nuestros hijos entre 2019 y 2023, y obligó al Gobierno de Aragón a tener cubiertas desde el inicio del curso escolar sus necesidades materiales y de personal asistencial.

Sin embargo, Amaya también necesita fisioterapia en el colegio. ¿Qué ha ocurrido este curso?

El curso pasado le asignaron una fisioterapeuta al colegio Reino de Aragón, y esta vez, el año lectivo volvió a comenzar con la misma profesional en su puesto. Pero a partir del 30 de septiembre tuvo que cogerse la baja porque estaba embarazada. Amaya tuvo sesión con ella la semana anterior y, desde entonces, ya no ha vuelto a tener fisioterapia en el centro. Se suponía que iba a venir alguien para sustituirla después de las Fiestas del Pilar, pero nunca apareció. Y la verdad es que el director del colegio ha hecho todo lo posible por reclamarlo.

¿Lo han reclamado ustedes ante del Gobierno de Aragón?

Sí, el 9 noviembre fui al servicio provincial de Educación con la madre del otro niño del colegio al que también le corresponde recibir sesiones de fisioterapia en el centro. Se nos comunicó que el Gobierno de Aragón tenía que publicar un llamamiento para cubrir con personal interino esta plaza de fisioterapeuta, compartida con el CEIP Luis García Sainz de Fuentes de Ebro y otros centros cercanos, además de otras cuatro más.

¿Se publicó?

El llamamiento se publicó el día 13 de ese mes y permaneció abierto hasta el día 17. Alguien solicitó esa plaza, pero luego se debió de arrepentir. En el Gobierno de Aragón se escudan en que los puestos en zonas rurales que, como en nuestro caso, implican desplazamientos por distintos pueblos, son difíciles de cubrir, y que no pueden obligar a nadie a aceptarlos. La cuestión es que estamos en enero y esa plaza no se ha cubierto.

¿Qué solución le han dado?

De momento, ninguna. Mi abogada me recomendó que reclamásemos por escrito, porque nos avala la sentencia que antes mencionaba, y así lo hice. Además, la semana pasada volví a presentarme en persona en el servicio provincial de Educación. Me confirmaron que nadie ha aceptado esa plaza, pero que cubrirla no es responsabilidad de su departamento, sino de Función pública.

¿Y le dijeron si van a hacer algo más?

Me llegaron a sugerir que, si yo conozco a algún profesional de la fisioterapia que pueda estar interesado, que le animara a apuntarse en la plataforma de provisión de puestos temporales de la DGA. Pero, hasta donde yo sé, no se ha vuelto a hacer ningún llamamiento para cubrir esa vacante.

¿Cómo está afectando a Amaya llevar cuatro meses sin fisioterapia?

A ella le perjudica, sobre todo en la educación física, pero también al colegio. Los profesores necesitan una profesional que les indique los ejercicios que tiene que hacer la niña y cómo tienen que ir haciendo las adaptaciones. Pero, como no la hay, me toca a mí a hacerle los reajustes necesarios con su asiento, su bipedestador… Y lo hago de mil amores, pero los profesores necesitan una profesional que les apoye. Yo tengo la esperanza de que la fisio vuelva al curso que viene, ya que ni nos planteamos cambiar a Amaya de colegio, porque está muy integrada y es feliz en este centro, y es el que mejor nos viene a toda la familia.