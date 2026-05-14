Nueva web turística del municipio de Cintruénigo

El Ayuntamiento de Cintruénigo ha dado un paso más en su estrategia de difusión de la localidad y ya ha habilitado la nueva página web de turismo, a la que se puede acceder a través de turismo.cintruenigo.com. El portal dispone de distintos apartados para ensalzar los puntos más destacados: naturaleza, gastronomía y actividades, entre otros, para tener a mano toda la información posible de cara a vivir la mejor experiencia. El primero recoge los principales lugares a visitar y una serie de rutas para realizar a pie o en bicicleta desde el casco urbano. Es el caso del Centro de Interpretación de la Naturaleza, el río Alhama o los humedales.

La parte cultural es el espacio para dar a conocer enclaves como la Casa Museo del Médico Rural, la casa Loygorri, la casa Navascués o la Casa Ligués. La información sobre las iglesias y otros lugares religiosos viene acompañada de audioguías. Además, hay un apartado específico sobre la historia de Cintruénigo.

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La gastronomía tiene un capítulo destacado, tanto por dar a conocer los productos locales como por el listado de restaurantes y alojamientos que pueden consultar los turistas. La agenda de espectáculos culturales, muestras y exposiciones, así como el deporte, también puede consultarse en la nueva web.