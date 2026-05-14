PROMOCIÓN
Nueva web turística del municipio de Cintruénigo
La Crónica de la Ribera de Navarra
El Ayuntamiento de Cintruénigo ha dado un paso más en su estrategia de difusión de la localidad y ya ha habilitado la nueva página web de turismo, a la que se puede acceder a través de turismo.cintruenigo.com. El portal dispone de distintos apartados para ensalzar los puntos más destacados: naturaleza, gastronomía y actividades, entre otros, para tener a mano toda la información posible de cara a vivir la mejor experiencia. El primero recoge los principales lugares a visitar y una serie de rutas para realizar a pie o en bicicleta desde el casco urbano. Es el caso del Centro de Interpretación de la Naturaleza, el río Alhama o los humedales.
La parte cultural es el espacio para dar a conocer enclaves como la Casa Museo del Médico Rural, la casa Loygorri, la casa Navascués o la Casa Ligués. La información sobre las iglesias y otros lugares religiosos viene acompañada de audioguías. Además, hay un apartado específico sobre la historia de Cintruénigo.
La gastronomía tiene un capítulo destacado, tanto por dar a conocer los productos locales como por el listado de restaurantes y alojamientos que pueden consultar los turistas. La agenda de espectáculos culturales, muestras y exposiciones, así como el deporte, también puede consultarse en la nueva web.
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