Varios parques infantiles reabren totalmente renovados en Tudela

El Ayuntamiento de Tudela reabrió a finales del pasado mes de marzo varios parques infantiles de la ciudad tras la finalización de las obras de renovación, en las que se han invertido un total de 234.559,52 euros . Las actuaciones han sido ejecutadas durante estos meses por la empresa Sumalin.

Las obras se iniciaron el pasado 17 de enero y han tenido una duración de 75 días. Las intervenciones se han llevado a cabo en el parque del Baztán, el del Queiles (zonas 1 y 2), así como en los parques situados en la calle Mediavilla, Castillo de Peñaflor y la zona comprendida entre las calles Monasterio de la Oliva y Blanca de Navarra.

El objetivo principal de estas actuaciones ha sido modernizar y mejorar los espacios de juego infantil, incrementando sus posibilidades de uso y disfrute. Para ello, se ha realizado un rediseño integral de los juegos existentes, incorporando nuevos elementos más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades actuales .

En el Parque del Baztán, tras la ampliación previa de la solera de hormigón por parte del ayuntamiento, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: desmontaje de los juegos existentes, retirada del pavimento amortiguador deteriorado, ejecución de un nuevo suelo amortiguador continuo, instalación de nuevos juegos infantiles y colocación de elementos de calistenia para ampliar las opciones de actividad física.

En las dos zonas del parque del Queiles se han llevado a cabo intervenciones similares: ampliación de las soleras de hormigón, instalación de nuevo pavimento amortiguador continuo, colocación de nuevos juegos infantiles y renovación de suelos en otros parques.

Por otro lado, en los situados en las calles Mediavilla, Castillo de Peñaflor y entre Monasterio de la Oliva y Blanca de Navarra, se ha retirado el pavimento existente, que constaba de placas muy deterioradas, y se ha sustituido por otro suelo con amortiguador continuo, más seguro, resistente y adecuado para el uso infantil.

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Con estas actuaciones globales, el Ayuntamiento de Tudela refuerza su compromiso con la mejora de los espacios públicos y la creación de entornos más seguros, accesibles y atractivos para la infancia y las familias de la ciudad.