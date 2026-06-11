Entrega de diplomas en los PCI

La promoción 2024-2026 de los Programas de Cualificación Inicial (PCI) que se imparten en el Centro de Formación de Fundación Dfa recibió el pasado martes sus diplomas en un acto cargado de emoción y satisfacción por el trabajo realizado durante los dos últimos cursos.

La entrega contó con la presencia de Rafael Lizandra, director del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, acompañado por Marta Valencia, presidenta de Dfa, y Pilar Moreno, directora del Área Social. El resto del alumnado y el profesorado del centro también quisieron acompañar a los estudiantes en un acto muy especial que simboliza el cierre de una etapa y el comienzo de nuevos retos.

Durante su intervención, Valencia felicitó a los jóvenes por el esfuerzo realizado durante dos años y les animó a afrontar con ilusión el futuro. También agradeció la labor del equipo docente y profesional del centro ubicado en el edificio Josemi Monserrate.

Por su parte, Rafael Lizandra recordó que la obtención del diploma supone el final de una etapa, pero también la apertura de muchas nuevas oportunidades. "Se cierra una puerta, pero tenéis abiertas muchas más", afirmó. El director provincial animó al alumnado a seguir formándose, ya sea a través de nuevos estudios o en su futura incorporación al mercado laboral.

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Los Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional ofrecen una formación adaptada que facilita el desarrollo de competencias profesionales y personales, favoreciendo la inclusión y la preparación para la vida laboral. Esta vía está financiada por el Fondo Social Europeo Plus, dentro del marco del Programa FSE+ Aragón 2021-2027, en colaboración con la Dirección General de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón.