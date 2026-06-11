Mos nos une regresa con el verano

Fiel a su cita con los primeros calores estivales, Mos nos une volvió a llenar el miércoles de moda, color y creatividad el hotel NH Ciudad de Zaragoza, donde instaló su tienda efímera de verano. La marca social fundada por la Fundación CEDES presentó las nuevas colecciones de joyería y complementos creadas artesanalmente por el equipo de la firma, un proyecto en el que diseño, inclusión y creatividad caminan siempre de la mano.

"Desvelamos las colecciones de joyería para todo el año y los nuevos bolsos. Este año hemos incorporado modelos de distintos tamaños para que todas las personas encuentren el suyo. Tenemos collares, pendientes y colgantes elaborados a mano con diferentes técnicas y acabados, lo que hace que cada pieza sea especial y diferente", explica Teresa Muntadas, presidenta de la Fundación CEDES y miembro de la junta directiva de Plena inclusión Aragón.

Las nuevas propuestas se inspiran en la luz, el color y la energía del verano, pero también en las tonalidades vibrantes de la primavera. Con piezas concebidas para lucir a diario y también en ocasiones especiales, el catálogo de la firma se completa este año con una espectacular línea de bolsos artesanales y con alguna novedad para niñas. Pero sigue manteniendo los productos "más demandados de colecciones pasadas", apunta Muntadas; entre ellos, algunos ya icónicos de la enseña, como sus abanicos, pañuelos, bolsas textiles y artículos de menaje del hogar.

Mos nos une es más que una marca, es un proyecto en el que vuelca su creatividad un equipo inclusivo de personas. El encanto de cada pieza es el resultado de la personalidad de quienes conforman el proyecto y, fruto de sus diversas capacidades, cada artículo es auténtico y único. Diseño, elaboración artesanal, excelencia en el proceso y diversidad son los valores que subyacen en esta firma, cuya finalidad es exclusivamente social.

"Cada colección refleja el talento, la sensibilidad y la personalidad de quienes forman parte del proyecto. Son artículos hechos con mucho cuidado, mucho cariño y una enorme creatividad", destaca Muntadas.

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La marca celebra dos encuentros presenciales al año: su tienda efímera de verano y la ya tradicional edición navideña, que en los últimos años ha conseguido atraer a cientos de personas y consolidarse como una de las citas más esperadas por sus seguidores. Además, durante todo el año, sus artículos se pueden adquirir a través de su tienda online, mosnosune.com, y se pueden realizar encargos en la sede de la fundación.