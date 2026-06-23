La Fundación Ibercaja recibe el reconocimiento de la Fundación DFA

La Fundación Ibercaja ha recibido el reconocimiento de la Fundación DFA en la gala de celebración de su 50 aniversario, un galardón que pone en valor la colaboración entre ambas entidades y su compromiso compartido con la inclusión de las personas con discapacidad física en Aragón.

El reconocimiento fue recogido por parte del director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y por la jefa de Acción Social, Inés González, quienes agradecieron este gesto como un impulso para seguir trabajando en favor de la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas.

Para la Fundación Ibercaja, este reconocimiento supone un respaldo a una forma de entender la acción social que forma parte de su identidad desde hace más de 150 años: una labor centrada en las personas, en la generación de oportunidades y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La relación entre la Fundación Ibercaja y la Fundación DFA es un ejemplo de colaboración continuada en el tiempo. Ambas entidades comparten la convicción de que la inclusión real solo es posible desde el trabajo conjunto, sumando esfuerzos entre el tercer sector, las instituciones y el tejido social y económico.

Esta cooperación se ha materializado en el impulso de iniciativas, como la agencia de colocación, orientadas al acompañamiento, la orientación y la inserción laboral de personas con discapacidad física, contribuyendo a facilitar su acceso al empleo en condiciones de igualdad. Proyectos como estos refuerzan el papel del trabajo como una herramienta esencial de autonomía, desarrollo y participación social.

La Fundación Ibercaja entiende la inclusión como una responsabilidad compartida. Solo desde la colaboración entre entidades sociales, empresas e instituciones es posible avanzar hacia una sociedad más cohesionada, en la que el talento diverso sea reconocido como un valor que enriquece al conjunto.

Este compromiso de la entidad con la inclusión forma parte de su ADN y de una trayectoria histórica orientada al progreso social, la mejora del entorno y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

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Ese mismo espíritu es el que sostiene la relación con la Fundación DFA, una alianza que se ha consolidado con los años y que sigue generando proyectos y oportunidades para que más personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.