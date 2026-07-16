Derechos de los consumidores en rebajas

Las rebajas de verano ponen de manifiesto las barreras que todavía dificultan comprar y reclamar en igualdad de condiciones. A la rapidez de las ofertas se suman páginas web poco accesibles, procesos de compra complejos o información difícil de comprender.

La normativa, sin embargo, protege por igual a todas las personas. Los productos rebajados mantienen la misma garantía que cualquier otro artículo, por lo que, si presentan un defecto, pueden repararse, sustituirse o devolverse sin que el comercio pueda limitar estos derechos por tratarse de una promoción.

En las compras por internet, la persona consumidora dispone, con carácter general, de 14 días naturales para desistir de la compra y devolver el producto sin necesidad de justificar su decisión. Además, las reclamaciones pueden presentarse por correo electrónico o mediante formularios web, siempre que quede constancia. Conservar capturas de pantalla, justificantes de compra y las comunicaciones con el vendedor resulta útil cuando existen dificultades para realizar gestiones presenciales. Si el producto no llega, existe un fraude o el vendedor incumple sus obligaciones, también es posible solicitar la devolución del pago realizado con tarjeta mediante el sistema de chargeback.

Aunque la legislación española y europea reconoce el derecho a la accesibilidad universal y a la protección de quienes compran, su aplicación práctica sigue siendo desigual. Garantizar información clara, comprensible y accesible es fundamental para que la población con discapacidad pueda comprar, comparar y reclamar en igualdad de condiciones.

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La Fundación Dfa apoya los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias, en colaboración del Gobierno de Aragón, mediante el Centro de Apoyo Social y el teléfono 976 701 701.