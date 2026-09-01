La Comarca Central ha desarrollado una amplia programación cultural distribuida entre sus municipios, y que continuará durante los próximos meses con nuevas propuestas.

La cultura toma la Comarca Central. / SERVICIO ESPECIAL

Festival Aragón Negro

La cultura toma la Comarca Central. / SERVICIO ESPECIAL

Por segundo año consecutivo, la Comarca Central participa en el Festival Aragón Negro, que aunque se centra en el género negro y criminal, también abarca el terror, la ciencia ficción, el relato histórico y el fantástico. Incluye la presencia de autores como Francisco J. Martínez, Juan Bolea, Marcos Merchán, Beatriz Morancho, Leticia Crespo, Marta Borraz o Rubén Martínez en Nuez de Ebro, María de Huerva, San Mateo de Gállego, Villamayor de Gállego, Zuera, Botorrita y El Burgo de Ebro.

Grupo Plenum

De nuevo el área de Cultura ha financiado actuaciones del grupo zaragozano Plenum, un joven grupo vocal de cámara afincado en Zaragoza y fundado en septiembre de 2023. Está formado por jóvenes músicos e instrumentistas procedentes de distintos puntos de España que interpretan un repertorio variado a capella que abarca desde piezas del Renacimiento hasta arreglos de pop de los años 90. Las actuaciones ya se han celebrado en Cadrete, Alfajarín, María de Huerva y Utebo, mientras que Villanueva de Gállego acogerá una actuación durante septiembre.

Talleres artísticos

A lo largo del año se llevarán a cabo diversos talleres y actividades dirigidos a toda la población, con el objetivo de ofrecer espacios de aprendizaje, creatividad y participación.

Las propuestas incluyen varios talleres de elaboración de velas y jabones artesanales, así como talleres de fotografía, en los que las personas participantes podrán adquirir nuevos conocimientos y desarrollar sus habilidades de una manera práctica y entretenida.

Durante la época de Navidad, se realizarán también actividades especiales, como talleres de elaboración de tarjetas navideñas y coronas decorativas, pensados para fomentar la creatividad y disfrutar de un espacio de encuentro y convivencia. Estas actividades estarán abiertas a toda la población, favoreciendo la participación de personas de diferentes edades e intereses y creando oportunidades para compartir experiencias, aprender y disfrutar en comunidad.

Cine / cortometrajes

Durante los próximos meses se desarrollará una nueva edición del festival La Mirada Tabú, con actividades previstas en Mozota (3 de octubre), Cuarte de Huerva (20 de octubre), Pastriz (21 de octubre), Villanueva de Gállego (25 de octubre), Villamayor de Gállego (13 de noviembre), Osera (21 de noviembre) y Botorrita (28 de noviembre).

Títeres

Desde el área de Cultura se ha creado el festival La Central de los Títeres, un encuentro que consta de tres espectáculos diferentes que se desarrollarán en cinco municipios. Las actuaciones son realizadas por la compañía Proyecto Caravana. En Pastriz, se representará La princesa o no el 17 de julio (12.00 h.), en el Salón Cultural El Olmo. En Jaulín, esta obra llegará el 18 de julio (12.00 h.) al Pabellón Multiusos. María de Huerva acogerá Versos en tu ventana el 20 de septiembre (18.30 h.) en el Parque Poniente. Finalmente, Cadrete recibirá La princesa o no el 21 de septiembre (12.00 h.) en el salón de plenos del ayuntamiento.

Teatro

También se van a llevar a cabo diversas actuaciones teatrales en distintos municipios, contribuyendo a acercar la cultura y las artes escénicas al medio rural. En el marco de esta programación participan compañías de reconocido prestigio, como el Teatro de la Estación, que presenta obras como Lucía, El sol sobre Troya, El jardín de Valentín y Diálogo de sombras.

Asimismo, participa la compañía teatral Biribú, con propuestas como Cómo dormir al monstruo y Ol-Vi-Do, ampliando la variedad de espectáculos ofrecidos y acercando al público diferentes géneros y propuestas escénicas.

Estas actuaciones permiten dinamizar la actividad cultural de los municipios participantes, favoreciendo el acceso de la población a una programación teatral de calidad y promoviendo, al mismo tiempo, el interés por las artes escénicas.

Cuentacuentos

Para poder impulsar la cultura aragonesa segura y el desarrollo de programas que fomenten el hábito lector desde niños, creando futuros lectores, el área de Cultura ha programado en todos los municipios de la Comarca Central una serie de cuentacuentos, que se desarrolla fundamentalmente en las bibliotecas municipales, destacando que el objetivo principal de un cuentacuentos es transmitir historias de forma oral para entretener, educar y fomentar el amor por la lectura en el público, usando la voz, el cuerpo y la emoción .

Representaciones

El humor tendrá continuidad con cinco representaciones de Madre mía, de Marisol Aznar, que ya se celebró en Villafranca de Ebro en junio y tendrá nuevas citas en Pastriz (12 de septiembre), La Puebla de Alfindén (26 de septiembre), Cuarte de Huerva (8 de noviembre) y Utebo (28 de noviembre).

El Show de Carlos Crash es un showman. Durante su espectáculo se puede disfrutar de karaoke, magia, baile, disfraces... Sus actuaciones finalizan con música acorde a la edad de los asistentes.

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Formación bibliotecaria

Por otro lado, se trabajan estrategias variadas y para todos los públicos de dinamización lectora, basadas en su trabajo. Se realizan dos formaciones durante el año.