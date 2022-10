Una disfunción de la 'app' Salud Informa no permitía cubrir el 100% de los huecos libres

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha anunciado este miércoles que el Salud publicará "toda la disponibilidad real" de los médicos de Atención Primaria para recibir pacientes. Ese será el primer paso para mejorar el cuidado y la velocidad con la que se atiende a todas las personas que acuden a los centros de salud.

El problema, al parecer, de que no se ocupe todo el tiempo real del que disponen los médicos nace de una disfunción de la app de Salud Informa, que no muestra "todos los huecos que los profesionales tienen", ha explicado Mayte Pérez, que entiende que, antes de pensar en otras medidas para mejorar la Atención Primaria, "debemos ocupar el 100% de los huecos que hay, que es algo que no está ocurriendo".

La consejera ha incidido en que se están poniendo "todos los esfuerzos físicos y humanos y vamos por el buen camino" para mejorar en ese aspecto, algo que espera que se note en cuanto se depure "esa pequeña disfunción que había" para "dar la mejor atención". De momento, no se habla de otras alternativas hasta ver cómo evoluciona.