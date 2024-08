Soy nutricionista y esto es lo que hago a diario para garantizar mi calidad de vida

Los nutricionistas son los especialistas en conseguir una buena calidad de vida tocando temas relacionados con la alimentación. Y es que los últimos estudios médicos en particular y científicos en general dejan a las claras que no existe una vida sana si no hay una alimentación que cumpla ciertas normas y ciertos órdenes. Es decir: si sigues los consejos básicos de alimentación tienes más o menos garantizado que vas a tener una vida mejor y que vas a vivir más años de una manera más saludable.

Hace unos años (justo antes de la pandemia) se puso de moda hablar del real food. Es lo que se llamaba en castellano la “comida real” frente a los ultraprocesados que están elaborados con toda una serie de componentes de los que no conviene abusar. En este sentido fue cuando cobraron especial importancia los nutricionistas a los que se empezó a seguir a través de todo tipo de redes sociales. Se hicieron un nombre y empezaron a ser foco de la atención mediática.

Pero ha habido otros, como Julio Asulto, que siempre han tenido un nombre. Hace unos días el propio Basulto utilizaba sus redes sociales para recomendar un medicamento a sus lectores: “Estilo de vida” y añadía una frase con la que definía a la perfección la receta ideal para poder tener un buen estilo de vida que nos permita mejorar nuestra salud. “Hay pocos síntomas que no mejoren con ejercicio físico y dieta sana, y muchísimas enfermedades que nacen del sedentarismo y de comer mal. Deberíamos tomar este fármaco cada día”, aseguraba señalando el fármaco “estilo de vida”.