Los alcaldes de Almudévar y Alcalá de Gurrea critican el reciente consejo de salud almudevano y reclaman su nulidad

Los alcaldes de Almudévar, José Luis Abad, y de Alcalá de Gurrea, José Eugenio Marín, han manifestado su indignación por la celebración este pasado miércoles 14 de agosto del Consejo de Salud de Almudévar con la ausencia de varios de sus integrantes que, según han criticado, no fueron invitados, por lo que han reclamado la nulidad de la reunión.

Para el regidor de Alcalá de Gurrea, la reunión del órgano fue "una chapuza y una vergüenza" porque no se invitó a todos sus integrantes, "cuando sí estuvieron allí presentes directivos del Departamento de Salud en la provincia de Huesca que no forman parte del mismo". Una circunstancia que ha calificado de "llamativa coincidencia".

Por su parte, Abad, alcalde de Almudévar, ha considerado que el Consejo de Salud "debería ser declarado no válido" por no haber sido convocado correctamente y faltarles la convocatoria a varios de sus miembros.

"No reconoceremos el acta que se derive de esta reunión porque no puede ser considerada como tal", ha advertido. Además, ha apuntado que al inicio de la reunión, en la lectura del acta de la sesión anterior "no se recogían palabras textuales de algunos intervinientes, sino que estas se habían manipulado para adaptarlas a la terminología que utiliza en la actualidad el Consejero de Sanidad".

Así, Abad ha aludido al término empleado de "nombramientos encubiertos" que, según ha alertado, el acta recoge como "traslado".

Ambos alcaldes han reclamado "seriedad" en la convocatoria del próximo consejo, que según explican les trasladraron que se celebraría a finales de septiembre. "Lo que está ocurriendo en nuestra zona de salud es muy grave, parece que dilaten un abordaje claro con la intención de prolongarlo y que nos olvidemos de ello", han lamnetado.

Ambos responsables municipales han instado a los organizadores a que, "así como en la última ocasión se invitó a participar a personas que no eran miembros del consejo, se invite a la plataforma SOS Sanidad Rural Almudévar con voz pero sin voto para exponer el día a día de la asistencia sanitaria que reciben los habitantes de esta zona", han planteado.