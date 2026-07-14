Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el medicamento de uso más frecuente: "Eres carne de infarto"

El uso de medicamentos sin prescripción médica se ha convertido en una práctica habitual que puede entrañar importantes riesgos para la salud. La facilidad de acceso a analgésicos y antiinflamatorios en las farmacias lleva a muchas personas a consumirlos de forma recurrente, sin tener en cuenta sus posibles efectos adversos ni las consecuencias derivadas de superar las dosis recomendadas. Esta automedicación resulta especialmente preocupante cuando se utiliza para aliviar molestias leves o para poder realizar ejercicio físico pese al dolor.

Uno de los antiinflamatorios más utilizados por la sociedad española es el ibuprofeno, ya sea para paliar algún dolor puntual o tomarlo de manera regular para eliminar cualquier mínima molestia. Muchos desconocen los efectos de estos hábitos tan perjudiciales y extendidos. Aurelio Rojas, reconocido cardiólogo y divulgador de contenido de bienestar por redes sociales, declaró recientemente en el pódcast de 'Zzen Talks' que existen numerosos riesgos en las personas que consumen ibuprofeno antes de hacer ejercicio físico.

Según el especialista, existen algunos alimentos que pueden ejercer de antiinflamatorios, así que es mejor recurrir a ellos antes que al medicamento. Pescados grasos, frutas como la piña o la manzana y verduras como el brócoli o las espinacas son algunos de ellos. No obstante, es normal que en algunos momentos nos veamos obligados a recurrir a fármacos. Por ello el cardiólogo lanza una clara advertencia y es que, en caso de tomar ibuprofeno de manera recurrente, "hay más probabilidad de que nuestra sangre pueda coagular más fácilmente, y más aún si estamos deshidratados".

Rieso de sufrir una insuficiencia renal o cardíaca

Aparte de todas estas consecuencias, hay un riesgo mayor que puede hacer peligrar nuestra salud: sufrir una insuficiencia cardíaca. "Hay más probabilidad de que deje de llegar sangre a tejidos como el corazón o a los riñones", aseguró. Porque sí, tomar ibuprofeno de manera bastante prolongada también provoca en algunos pacientes insuficiencia renal. No obstante, el especialista ha querido calmar a todos aquellos consumidores que lo tomen en situaciones punutales: "Esto no quiere decir que te vaya a pasar algo por tomarte un ibuprofeno. Obviamente, si tu médico te lo ha prescrito durante unos cuantos días porque tienes faringitis, no te va a dañar".

Aurelio Rojas señala que el problema es cuando se utiliza más dosis de lo habitual. Asimismo, antes de un ejercicio físico intenso no es recomendable tomarse un Ibuprofeno. "Lo que tiene que saber toda la gente es que hay situaciones de riesgo. Ese deportista de 50 años que dejó de fumar el año pasado y que se ha puesto a correr medias maratones, que le duele la rodilla y se ha tomado un ibuprofeno antes de esa carrera, es carne de infarto", sentenció.

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Por esta razón, es recomendable tomar cualquier medicamento siempre bajo prescripción médica y siendo consciente de sus efectos secundarios si se toman de manera regular en según qué circunstancias y situaciones.