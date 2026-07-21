Los expertos lo desmienten: "El desayuno no es la comida más importante del día"

El mundo de la nutrición es algo que preocupa a la gran mayoría de personas. Por eso, intentan cuidarse con su alimentación, teniendo en cuenta los horarios en lo que lo hacen, las veces al día que comen y, obviamente, controlando los alimentos que ingieren, llegando incluso a contar las calorías y las proteínas de sus comidas. Sin embargo, alrededor de esta materia existen ciertos mitos.

Dolores Corella, científica e investigadora, ha dado algunas claves y ha desmentido alguno de estos mitos de la nutrición. La investigadora, en una entrevista llevada a cabo en la Cadena Ser, se centra en la cronobiología. Ciencia que estudia los ritmos y los relojes biológicos internos de los seres humanos.

Tipos de cronotipos

Corella explica que existen diferentes cronotipos, es decir, cada persona tiene una tendencia diferente en cuanto a los ritmos biológicos. "Hay personas matutinas, que todo lo hacen por la mañana y lo hacen bien. Después, están los vespertinos y los que son nocturnos. Los que llamamos búhos", detalla la investigadora.

Las personas búhos, por ejemplo, son gente que rinde mejor por la noche y, en cierto sentido, son uno de los grupos de riesgo, ya que, según Corella, son más propensos a alimentarse mal o a dormir poco. La cuestión es que el cronotipo también afecta a la hora de alimentarse. Siguiendo con los buhós, puede ser que al rendir más por las noches y dormir poco, por las mañanas no les apetezca desayunar pronto.

Tiempo de ayuno restringido

También, hay que tener en cuenta el tiempo de ayuno restringido. "Lo que se decía de cinco comidas al día, parece que no es lo más adecuado", afirma la científica. Ella destaca la importancia que pase mucho tiempo entre la última comida que se haga y la siguiente.

Esto se debe a que a sí se deja tiempo para que las células puedan llevar a cabo la autofagia y limpiar nuestro cuerpo. Corella lo compara con las brigadas de limpieza de las ciudades que por la noche todos los días arreglan las calles. El cuerpo humano tiene que tener un proceso similar y todos los días hay que limpiarlo. "Si tú dejas poco tiempo, no das tiempo a que se haga la limpieza del todo y se dejan restos que se van acumulando y eso es malo", dice.

No tiene por qué haber desayuno Dolores Corella — Científica e investigadora

Así, cuanto más tiempo se deje entre la cena o la última comida del día que se haga y el desayuno mejor. Aunque la investigadora advierte: "No tiene por qué haber desayuno, a veces es mucho mejor no tomar nada. El desayuno no es la comida más importante del día. Depende del cronotipo de cada uno".