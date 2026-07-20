Redacción

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Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

Los pediatras acompañan a muchas familias en su día a día y les ayudan a resolver algunas dudas sobre el desarrollo de sus pequeños. El contacto visual, el lenguaje, la adquisición de habilidades motoras, la pérdida de las ya adquiridas y el juego, son cinco signos fundamentales que deben alertar a los padres de que puede existir un problema en el desarrollo y es importante detectarlos a tiempo, explica la pediatra Marta Balart.