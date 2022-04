El 13% de la población utiliza lentes de contacto. Es decir, más de seis millones de españoles utilizan lentillas en nuestro país según el Libro Blanco de la Visión en España.

Sin embargo, una inmensa mayoría sigue optando por las gafas graduadas (82%), seguido del 13%, que no utiliza ningún sistema de compensación visual o el 3% que elige gafas premontadas, con una graduación estándar para ambos ojos y que se comercializan en establecimientos como farmacias.

El grupo de edad entre 18 y 35 años son quienes prefieren las lentillas frente a las gafas (o que utilizan varios).

"Las gafas son el elemento compensador más utilizado tanto por hombres como por mujeres en cualquier segmento de edad. También hay que subrayar, según estos datos, que hay un 45% de personas mayores de 18 años que no utilizan ningún sistema de compensación visual", señala el citado estudio.

El motivo para decantarse por las lentillas van desde la estética a la comodidad.

Sin embargo, el mal uso de las lentes de contacto, así como su adquisición a través de comercios no autorizados en Internet, puede poner en serio peligro nuestra salud ocular, como advierte el doctor José Manuel Benítez del Castillo, vicepresidente de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO).

¿Qué hacer si no tengo líquido para lentillas?

Uno de los errores más comunes es buscar en la red remedios caseros para guardar las lentes de contacto porque se ha terminado la solución o se te ha olvidado llevártela de vacaciones.

Pues bien, hay que tener muy claro que no se pueden limpiar ni almacenar en agua, ya sea del grifo o mineral. La razón es que contiene bacterias y microorganismos que pueden resultar muy peligrosos para tus ojos.

Pero entonces, ¿Qué puedes hacer?

El especialista Benítez del Castillo es claro. “Si no tienes líquido, lo mejor es desecharlas”.

¿Los líquidos de limpieza caducan?

La respuesta es sí.

Una vez han sido abiertos tienen una fecha de caducidad de tres meses. Por tanto, es fundamental llevar un control de la fecha de apertura para evitar seguir usándolos cuando ya están caducados.

¿Y si eso ocurre, y los utilizamos caducados?

Lo primero es que dejan de cumplir su función de desinfección de las lentillas, lo que irremediablemente aumenta el riesgo de infecciones de los ojos.

¿Diarias o mensuales?

Es una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los usuarios de lentillas una vez se han decidido a usarlas.

Las lentes de contacto diarias, también llamadas desechables, están diseñadas para ser utilizadas durante un solo día. Y cuando te las quitas, se tiran.

El punto a favor de este tipo de lentillas es que no requieren mantenimiento.

Es la gran diferencia con las lentillas mensuales, que tienen una duración aproximada de un mes, y requieren de mantenimiento. Hay que guardarlas en un estuche de lentillas con líquido para desinfectarlas e hidratarlas para el siguiente uso.

Sin embargo, el vicepresidente de SEO señala a este portal que las mejores lentillas "son las de uso diario porque las soluciones de lentes de contacto tienen productos químicos y pueden provocar síndrome del ojo seco y blefaritis (inflamación de los párpados) a la larga".

Por ello, insiste. "Cuántas menos horas las utilices al día, más días en tu vida vas a poder disfrutar de ellas".

Por eso recomienda, por ejemplo, no utilizarlas para trabajar si necesitamos de un uso constante de pantallas. Y asegura que en esos casos es preferible optar por las gafas graduadas.

Las lentes de contacto semirrígidas o permeables al gas (RPG) son preferibles frente a las blandas, especifica el doctor.

"Son mucho más sanas para el ojo porque son más pequeñas y no absorben los líquidos de conservación".

Pero si optamos por las blandas, el especialista recomienda que sean de uso diario, y fabricadas de hidrogel de silicona con poco contenido en agua".

Dormir con lentillas

“Es un error fatal”, explica el oftalmólogo, que puede derivar en una úlcera corneal infecciosa provocada por las bacterias Pseudomona (presentes en el suelo y el agua y que crecen en áreas húmedas como lavabos o piscinas).

No obstante, más allá de las consecuencias que puede producir, el uso de lentes de contacto por la noche bloquea el paso de oxígeno a los ojos, y además no les permite estar suficientemente hidratados al no parpadear por la noche.

Así que es preferible desechar las lentillas antes que dormir con ellas durante toda la noche.

¿Cada cuánto tiempo hay que revisarse la vista?

El médico especialista en oftalmología recomienda que los pacientes con miopía acudan a una revisión al año.

"También depende de la edad, aunque a partir de los 40 años es imprescindible que sea una vez al año. Porque además de la presbicia, es en esa franja de edad cuando puede aparecer el glaucoma. Un problema que se puede tratar, pero que si no lo hacemos nos puede dejar ciegos".

Eso sí, hay que tener en cuenta que antes de una revisión oftalmológica hay que estar un tiempo sin usar las lentillas. Los especialistas recomiendan prescindir de ellas entre una hora y dos horas antes de la consulta.

En cambio, si se va a realizar un estudio corneal, habitual previo a una operación láser sobre la córnea, es conveniente que se amplíe hasta 24 horas antes de la visita al oftalmólogo.