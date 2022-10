Hablar de cáncer de mama es hablar del tumor más frecuente en mujeres. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se diagnosticarán más de 34.000 casos. Pero es una enfermedad que, gracias a la investigación, tiene muy buen pronóstico.

En España, la tasa de supervivencia del cáncer de mama es del 82,8% a cinco años. Y el dato más esperanzador es que supera el 99% en aquellas pacientes que han sido diagnosticadas exclusivamente con un tumor en la mama.

De ahí que su color sea el rosa y su realidad se identifique con un lazo.

Pero no todos los cáncer de mama son tan esperanzadores. Hay un tipo, cuasi desconocido, que es incurable, "salvaje" y casi siempre mortal.

Se trata del cáncer de mama triple negativo metastásico.

Un tipo de tumor que ya se ha convertido en la principal causa de muerte entre las mujeres jóvenes españolas, que son las menores de 50 años.

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, la Coalición de Expertas (formadas por oncólogas, enfermeras, psicooncólogas y líderes de opinión) ha leído un manifiesto este jueves en el Congreso de los Diputados. La iniciativa está impulsada por la compañía farmacéutica Gilead.

Cáncer de mama triple negativo metastásico: ¿qué es y cuál es su tratamiento?

Como explica a este portal la doctora Marta Santiesteban, oncóloga de la Clínica Universidad Navarra, “el cáncer de mama triple negativo es el peor de los tumores en la mama porque, como bien dice su nombre, no expresa ninguno de los tres receptores habituales, que son el estrógeno, la progesterona y la proteína HER2”.

Y eso complica enormemente la eficacia de cualquier tratamiento.

Lo explicaba con mucha claridad la oncóloga Eva Ciruelos, al afirmar que "el nombre de triple negativo ya hace evidente que es un cancer que sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es. Y mientras no lo sepamos tendremos menos posibilidades de avanzar".

Esto se traduce en que es una enfermedad con limitadas oportunidades terapéuticas, lo que lo convierte en una asignatura pendiente de la medicina y en una deuda social con las mujeres que lo sufren, ya que no tiene identificados biomarcadores que puedan ser potenciales dianas terapéuticas.

Hasta hace unos años, el tratamiento exclusivo para estas pacientes era la quimioterapia, pero además de no garantizar los resultados “tiene mucha toxicidad añadida”.

En cualquier caso, y pese a ser un cáncer de mama más resistente a los tratamientos, sí responde a las terapias inmunes, como señala la especialista en oncología.

“La inmunoterapia, tanto farmacológica como celular (células del propio individuo, que se estimulan ex vivo, se enriquecen y se vuelven a inocular en el propio paciente), se ha incorporado al escenario terapéutico”.

"Solo pedimos vida, pero no tenemos tiempo"

También existen otros fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y que son de uso habitual en países de la Unión Europea. Pero en España todavía no están financiados por la seguridad social, por lo que la mayoría de las pacientes no llega a tener acceso a ellos.

Y esa era una de las grandes demandas en las que, a veces emocionada, insistía la presidenta de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández:

"Nosotras solo pedimos vida, pero no tenemos tiempo. En otros países las pacientes se pueden beneficiar de medicamentos que están dando resultados, pero nosotras no podemos porque aquí seguimos sin aprobar su financiación. Solo aquellas que tienen que se lo pueden permitir económicamente pueden tomarlos. Y eso no es equidad. Son muy caros pero está demostrado que tienen un gran beneficio, y sin embargo su uso está tan regulado que no tenemos acceso".

Para mejorar la supervivencia del cáncer de mama se puede considerar la intervención quirúrgica, que incluye la extirpación parcial o completa de uno o ambos senos. Pero en este tipo de cáncer tampoco la mastectomía da resultado.

El mal pronóstico es tal, que solo el 11% de las mujeres con cáncer de mama triple negativo metastásico sobreviven a los cinco años del diagnóstico.

En España, en 2020 fallecieron 6.621 mujeres por esta enfermedad, y ahora hay más de 5.000 pacientes diagnosticadas, lo que representa entre el 12-15% de todos los cánceres de mama de nuestro país.

Primera causa de muerte en jóvenes

Es un tipo de tumor más frecuente en pacientes menores de 50 años y tiene mayor riesgo de recurrencia y de mortalidad que los cánceres de mama con receptores hormonales positivos o sobreexpresión de HER2 (que quiere decir que sí responde a tratamientos convencionales).

Según insiste la responsable de dar voz a todas estas pacientes, Pilar Fernández:

"El cáncer de mama triple negativo metastásico se lleva por delante la vida de mujeres jóvenes y sus familias. No es un cáncer de lazo rosa, es un cáncer de lazo negro. Necesitamos ayuda urgentemente".

Desde la creación de esta asociación que aglutina a las pacientes diagnosticadas con este tipo de tumor, "hemos reivindicado más investigación, porque somos el 20% las que nos morimos (en referencia al 80% de las mujeres con cáncer de mama no metastásico que sobreviven)”.

Síntomas del cáncer de mama La Sociedad Española de Oncología Médica resalta que “un nódulo palpable en la mama es el signo más frecuente por el que se consulta, generalmente no doloroso, aunque también es frecuente la retracción del pezón o alteraciones de la piel de la mama”. Ante cualquiera de estos síntomas se debe consultar con un ginecólogo para la realización de las diferentes pruebas que confirmen o no el diagnóstico. “La mamografía se ha acreditado como la prueba de cribado más efectiva. Los programas de cribado mediante mamografía consiguen una disminución en la mortalidad por cáncer de mama”.

Durante la lectura de este manifiesto, se ha hecho hincapié en la necesidad del acceso rápido a los fármacos, aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, para tratar el cáncer de mama triple negativo metastásico.

“La necesidad vital es vivir y no tenemos tiempo. No podemos esperar cuatro años para un fármaco. Se han producido 6.600 fallecimientos en 2021, unas cifras devastadoras después de la pandemia de la COVID-19”.

Otra de las reclamaciones es la implicación de los servicios de Cuidados Paliativos y las Unidades del Dolor. “No tenemos acceso a cuidados palitos, no son para cuando te mueres, es para todo el transcurso de la enfermedad”.

Por eso, exigen acceder a tratamientos que ayuden a paliar los síntomas, los efectos secundarios de los medicamentos, apoyo psicológico y un manejo eficaz del dolor.

Programas de cribado, la otra asignatura pendiente

Como ha resaltado la doctora Santiesteban, el cáncer de mama triple negativo metastásico afecta principalmente a las más jóvenes. Un grupo de edad que, de forma general, no está incluido en los programas de cribado del cáncer de mama.

“Los programas de cribado deben caminar hacia la personalización, individualizando según el riesgo. El primer paso para prevenir el avance a una fase avanzada metastásica es poder diagnosticar en fases tempranas. Será necesario innovar en la prevención pero también, y de manera fundamental, incidir en la formación y educación sanitaria de la población”.

La Coalición de Expertas también ha subrayado la necesidad de acreditar la especialización de enfermería oncológica y promover la participación de psicooncología, psicología clínica o salud mental desde el momento del diagnóstico. Y, sobre todo, mejorar el acceso a ensayos clínicos y eliminar las barreras y trabas administrativas que existen entre las diferentes comunidades autónomas.

Aunque se desconoce el impacto de la pandemia del coronavirus en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, algunos estudios ya apuntan a que se están diagnosticando más casos en fase avanzada o metastásica. Una de cada ocho mujeres sufrirá un cáncer de mama a lo largo de su vida.

Cáncer de mama: una enfermedad también hereditaria

En torno al 5% de los cánceres de mama se consideran hereditarios. Las mutaciones hereditarias en determinados genes, como BRCA1 y BRCA2, son de predisposición a esta enfermedad. Así, un acceso equitativo a unidades de cáncer hereditario mejorará sustancialmente las cifras de supervivencia y, lo más importante, su calidad de vida.

“La presencia de dichas variantes es relevante para decidir el mejor tratamiento de estas pacientes y para individualizar el riesgo de cáncer en los familiares directos, permitiendo un mejor asesoramiento de las estrategias de prevención adecuadas para la paciente y sus familiares”.

Texto íntegro del manifiesto

La Coalición de Expertas, formada por las 25 mujeres líderes de opinión, como sanitarias o políticas, ha leído el siguiente manifiesto que incluye las 10 principales necesidades a cubrir por los pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico.