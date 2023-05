Hace unos días la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) publicaba una guía sobre edulcorantes sin azúcar que ha causado mucho revuelo.

Y es que muchos han entendido que este organismo internacional ponía en duda la seguridad de este tipo de productos, desaconsejando su uso por esta causa.

Pero la realidad es algo distinta.

Tal y como explican los especialistas del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, lo que está sugiriendo la OMS es que no se deberían usar los edulcorantes no nutritivos y sin calorías para el control del peso corporal o para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

La razón es que según la revisión sistemática que se ha hecho de la evidencia científica disponible, indica que los efectos no deseados de estos endulzantes podrían superar a los beneficios.

¿Cuáles son los edulcorantes y para qué no sirven?

En otras palabras, la recomendación de la OMS de no consumir este tipo de edulcorantes entre los que se encuentran

La sacarina

El aspartamo

El acesulfamo-k

La estevia, entre otros),

Se basa en que no sirven para nada si lo que pretendemos es perder peso, mantener un peso saludable o reducir el riesgo de padecer enfermedades como crónicas como la diabetes.

En cuanto a esos efectos no deseados que estos productos sustitutivos del azúcar pueden provocar a largo plazo y a los que apunta la guía, pueden no responder tanto a los efectos nocivos de consumir los edulcorantes como a que no contribuyen a solucionar los problemas de salud asociados al peso y las enfermedades crónicas derivadas.

En concreto hace referencia a:

Diabetes tipo 2

Enfermedades cardiovasculares

Mortalidad en adultos.

Y lo que viene a dejar claro es que estos problemas seguirían aumentando con el consumo de edulcorantes.

¿Tomar edulcorantes ya no es seguro?

Los especialistas del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas aseguran que sí.

Y dejan claro que tanto la OMS como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) establecen que su consumo es seguro, puesto que todos estos productos pasan las correspondientes pruebas toxicológicas de seguridad y su uso está regulado por la legislación.

Lo que ocurre es que no son recomendables porque en realidad no aportan nada, a parte del sabor, y suelen ser un reclamo de productos poco saludables.

Así lo explica, en dos frases muy claras, Alma Palau, presidenta del Consejo:

"El mensaje 0% azúcares enmascara el alto contenido en calorías, grasas o sal de estos productos procesados edulcorados, que llenan cada vez más los supermercados y que en ningún caso son saludables”. “De este modo -añade- no estamos ayudando a la transición hacia una alimentación más saludable, sino cronificando aún más los hábitos alimentarios perjudiciales para la salud”.

Edulcorante como sinónimo de compuesto sin valor nutricional

Desde el ámbito de la salud pública, la OMS lleva trabajando años en la necesidad de la reformulación de alimentos y bebidas para reducir el consumo de azúcares libres, remarcando que se trata de compuestos sin valor nutricional y que hay otras vías para fomentar una alimentación saludable. Aunque este objetivo parece que no se está alcanzando.

Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, afirma que en este informe:

"Se pone de manifiesto que la reformulación de alimentos no está dando los resultados esperados en las políticas de prevención de enfermedades y de salud pública”.

En el mismo sentido insiste la doctora Palau, quien cree que

"Es urgente promover la alfabetización alimentaria para que el consumidor sepa elegir el mejor producto y alimento para su salud”.

Además, la experta afirma que la publicación de este informe pone de manifiesto, una vez más,:

"La necesidad de que el dietista-nutricionista esté presente en el sistema sanitario, para mejorar el consejo dietético y el abordaje de patologías no transmisibles”.

Giuseppe Russolillo se une a esta petición y concluye: