PSIQUIATRÍA
Psicobióticos: qué son y como pueden ayudar a tratar la depresión estos alimentos
Los psicobióticos son unos microorganismos vivos que pueden ayudarnos a sentir menos tristeza, ansiedad o irritación
El sistema digestivo y el cerebro están íntimamente relacionados y en constante comunicación. Así de tajante es la doctora Amanda Rodríguez-Urrutia, psiquiatra en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Esta conexión, que se descubrió hace más de 20 años, podría jugar un papel fundamental en el tratamiento de pacientes con trastornos ansiosos o depresivos.
La investigadora, que trabaja actualmente en un macroproyecto europeo que busca los mecanismos cerebro-intestinales de patologías de salud mental o el síndrome de intestino irritable, ha publicado su primer libro Siente lo que comes (Editorial Planeta, 2022).
- En él, ahonda sobre los psicobióticos, unos microorganismos que pueden ayudarnos a sentir menos tristeza, ansiedad o irritación.
¿Qué son los psicobióticos?
Este término fue acuñado por un grupo de investigadores del Centro Farmacéutico Alimentaria de Cork, en Irlanda, en el año 2013.
- Los psicobióticos son “organismos vivos”, que cuando se ingieren en las cantidades suficientes, producen un beneficio en la salud de unos determinados pacientes. En este caso, con problemas de salud mental.
Estos microorganismos inciden de forma muy positiva en la microbiota. “Y una microbiota sana favorecerá un mejor bienestar mental”, explica a ‘Guías de Salud’.
Sin embargo, esto no es categórico, ya que se continúa investigando los beneficios de los psicobióticos en los pacientes con trastornos de salud mental.
Hay que recalcar que son suplementos alimenticios que deben ir acompañados de una buena alimentación.
Pero, ¿existe la dieta perfecta?
- “No sabemos exactamente, porque ni los propios nutricionistas y endocrinos aclaran, qué es una dieta buena".
- "Pero sí es cierto que hay una serie de alimentos nos que confieren mayor beneficio que otros porque alimentan de una manera buena esa microbiota”.
El futuro de los trastornos mentales: tratamiento multidisciplinar
La enfermedad psiquiátrica es multicausal, por lo que no se puede decir que una microbiota alterada puede favorecer un estado depresivo o ansioso.
Pero es igual de cierto que una microbiota “sana” sí podría ayudar a reducir los síntomas que producen estas patologías.
Así, como resalta la especialista, en unos años estos problemas de salud mental se trataran de forma multidisciplinar:
- “Hay que trabajar más con gastroenterólogos y con nutricionistas, y hacer un tratamiento más personalizado y realmente más acorde con lo que el paciente necesita".
- "Solo con un psicofármaco y una terapia psicológica vemos que es insuficiente porque hay mecanismos que posiblemente se regularán más con suplementación vitamínica y con un determinado tipo de dieta”.
¿Qué alimentos tienen poder antidepresivo?
Los psicobióticos son, por tanto, “sustancias presentes en ciertos alimentos y que pueden ayudarnos a prevenir enfermedades como la depresión”. Por ello, la doctora hace referencia a la lista de alimentos que contienen estos microorganismos.
Estos alimentos, que se han estudiado en una investigación publicada en la revista científica World Journal of Psychiatry por las doctoras Laura R. LaChance y Drew Ramsey del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto, son:
- Ostras
- Hígados y vísceras
- Espinacas
- Nabo
- Remolacha
- Almeja
- Mejillones
- Acelgas
- Pulpo
- Hierbas frescas como cilantro, albahaca o perejil
- Coles
- Pimientos
- Pescado azul
¿Los psicobióticos sirven para todo el mundo?
No. Solo para los casos leves y moderados.
- Los psicobióticos podrían ser útiles, según la evidencia científica, para utilizar junto a los medicamentos antidepresivos “para evitar el uso de otros fármacos y reducir los síntomas”.
De ahí, que la doctora recomienda a la población seguir la dieta mediterránea, donde nos encontramos psicobióticos, prebióticos y probióticos de forma natural.
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- El impacto de Kodro y el dilema del Real Zaragoza con el delantero en el final del mercado
- El Real Zaragoza ficha a un central juvenil de la misma academia ghanesa en la que descubrió a Saidu
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Javier Paredes, exjugador de Real Zaragoza y Albacete: 'Claro que el runrún influye y genera dudas, vamos a aguantar un poco
- Muere un hombre tras sufrir una cogida durante el encierro de las fiestas de un pueblo de Zaragoza