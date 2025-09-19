EPOC: no se cura, es progresiva, tiene 79 enfermedades asociadas... ¡pero se puede tratar!

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad prevalente, prevenible y tratable que afecta tanto a hombres como mujeres de todo el mundo.

Se trata de una patología pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción al paso del aire en los pulmones .

. En la gran mayoría de los casos la enfermedad está derivada de la inhalación del humo del tabaco durante un largo periodo de tiempo y, por ello, son los fumadores los más afectados aunque no los únicos.

En nuestro país, la prevalencia de la EPOC entre la población de 40 a 80 años es del 11,8%. Pero estos porcentajes podrían ser mucho más altos porque según el grupo EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) se calcula que el infradiagnóstico de esta patología se sitúa en torno al 80%.

Cada año, además, se estima que fallecen en España más de 13.500 personas a causa de esta enfermedad (13.808 en 2019) y que a nivel mundial es la patología principal que está detrás de alrededor de 3 millones de muertes.

EPOC, una enfermedad que un pulsioxímetro nos puede ayudar a detectar / Foto de Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/es-es/

Síntomas de la EPOC

Una de las características de esta enfermedad respiratoria es que sus síntomas no aparecen al inicio de la enfermedad, cuando comienzan a afectar a los alveolos, los bronquios se dilatan y los pulmones comienzan a producir más moco de lo normal.

Como explica la doctora Ruth Martín de Diego, miembro del Grupo de Patología Respiratoria de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

"Los síntomas son:

Dificultad para respirar

Tos

Producción de moco

Sibilancias.

No suelen aparecer hasta que se produce un daño pulmonar significativo, y suelen empeorar con el tiempo, sobre todo si la exposición al principal agente causal (por ejemplo, el tabaco)".

Además de ser una patología que tarda en dar la cara, tiene las siguientes constantes, tal y como nos muestra la doctora:

" No tiene cura.

Es una enfermedad progresiva , que se agrava con el tiempo

, que se agrava con el tiempo Afortunadamente es tratable . Con un manejo adecuado

. Con un manejo adecuado La mayoría de las personas pueden lograr un buen control de los síntomas y la calidad de vida”.

Los especialistas advierten del aumento de enfermedades respiratorias entre mujeres a causa del tabaco.

Más disnea, depresión y osteoporosis entre las mujeres con EPOC, pero menos mortalidad

A pesar de que el género no es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad obstructiva crónica, los especialistas en medicina general están observando cómo la prevalencia de la EPOC y de las enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo está aumentando en España entre las mujeres.

Y es que hay que recordar que el 16,4% de las féminas son fumadoras habituales. Por eso, según la doctora Martín:

“La EPOC puede ser un problema de salud creciente también en las mujeres, y es necesario un cambio en su abordaje”.

A pesar de ello, el infradiagnóstico de EPOC en nuestro país es superior en el colectivo femenino que en el masculino.

Diferencias de la EPOC en hombres y en mujeres

Con el fin de solucionar esta brecha de género en el diagnóstico de la EPOC, la doctora Martín, ha analizado si esta patología presenta diferencias en la mujer con respecto a los hombres. Y la conclusión es que sí.

Según los estudios e investigaciones recientes, las mujeres con EPOC presentan:

Más disnea (dificultad para respirar)

Peor calidad de vida relacionada con la salud

Más ansiedad

Más depresión

Peor estado nutricional

Más osteoporosis.

Otras de las diferencias con respecto a los varones es que:

Las mujeres que cursan la enfermedad tienen más agudizaciones En cambio, a diferencia de los hombres sufren menos reingresos y la mortalidad a causa de la EPOC es menor.

Las mujeres con EPOC sufren más problemas para respirar, osteoporosis y depresión que los hombres / DCStudio. FREEPIK

79 enfermedades asociadas a la EPOC

Los doctores Belén Alonso y Jesús Díez Manglano, miembros del Grupo de EPOC de la SEMI, explican que hasta el momento se han descrito un total de “79 comorbilidades asociadas a la EPOC”.

Según los estudios ECCO y ESMI, ambos realizados por este grupo de trabajo, las comorbilidades más frecuentes en este grupo de pacientes fueron:

Hipertensión arterial.

Dislipemia.

Diabetes mellitus.

Insuficiencia cardíaca.

Fibrilación auricular.

Cardiopatía isquémica.

Gafas nasales para ayudar a mejorar el flujo de oxígeno en enfermos de EPOC y otras dolencias respiratorias / Foto: James Heilman, MD

Además de estos, los internistas señalan otras patologías que “aunque menos frecuentes -como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la hepatopatía crónica, la neoplasia pulmonar, o la depresión - no son menos importantes y, por supuesto, no deben ser ignoradas”.

La importancia de saber las comorbilidades asociadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está en que puede mejorar, y mucho, la atención que desde los servicios de medicina interna se da a los pacientes con EPOC.

“El abordaje y tratamiento correcto de las comorbilidades asociadas a la EPOC es clave para:

Mejorar la calidad de vida del paciente

Disminuir el número de exacerbaciones

Reducir la morbimortalidad

Evitar los reingresos hospitalarios.

"Por ello, resulta fundamental hacer una búsqueda activa de las comorbilidades tanto en fase aguda como en fase estable de la enfermedad”.