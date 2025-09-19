Dr. Víctor Bravo, endocrino: "Comer menos y andar más no es la mejor solución para adelgazar"

La obesidad es un auténtico problema de salud pública. Según el Informe Nacional de Salud 2022 y el estudio ENPE (2020), el 53,6% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Y, de acuerdo al Estudio Aladino 2022, del Ministerio de Sanidad, el 40,6% de los niños españoles de entre 6 y 9 años sufre sobrepeso u obesidad.

Pero no solo el exceso de peso. La prevalencia de la diabetes en España ha alcanzado el 14,8%. Afecta a uno de cada siete adultos y es la segunda tasa más alta de Europa. Sin embargo, como nos cuenta el doctor Víctor Bravo, médico especialista en Endocrinología y Nutrición y divulgador sobre diabetes, "el azúcar no es el único culpable".

"Hay mucha gente que piensa que tiene diabetes tipo 2 por la genética, porque su padre o su madre la tenía, porque su abuelo o su abuela la tenía... y realmente no saben el porqué tiene la diabetes. Se lo achacan a la edad, la genética, el metabolismo... y realmente no es por eso", señala a este diario.

Pero, detrás de la diabetes, probablemente "hay una serie de malos hábitos que finalmente le han llevado al sobrepeso, a la obesidad, o a la falta de masa muscular y atrofia, sedentarismo, etcétera, que le ha llevado, pues, a tener esta enfermedad crónica".

Y es que, según nos explica, en un alto porcentaje de la situación, es por un mal estilo de vida durante un largo periodo de tiempo. "La gente, cuando le diagnostican diabetes, no asocia esa enfermedad con su estilo de vida", indica el especialista, que acaba de publicar Maldito azúcar (Grijalbo).

Sobre las razones que explican la epidemia de diabetes en España, está la "obesidad, malos hábitos, por el insomnio, por el estrés crónico, por todo lo que envuelve al estilo de vida".

Esta es la clave que la mayoría de las dietas para perder grasa y bajar de peso no tienen en cuenta / REGENERA

Cuidado con las dietas restrictivas

Para el doctor Víctor Bravo, tenemos una visión dietocentrista, es decir, pensamos que "solamente nuestra salud depende de lo que comemos, y ya está. El ejercicio es secundario, solamente para los que tienen tiempo, que no es una necesidad básica, es decir, que lo hacen los obsesionaditos que tienen tiempo para machacarse en el gimnasio y tener abdominales". Y no es así.

No obstante, la gente es consciente de que tiene que llevar una buena alimentación, pero también piensan que es la única vía para tener salud, y "lo demás lo obvian un poco, porque requiere ya un cambio de estilo de vida que muchas veces no quieren tener".

Errores más comunes al intentar perder peso El principal error a la hora de adelgazar, según el doctor Bravo, es "comer poco, muy poco, retirar todos los dulces, retirar todos los productos ultraprocesados y empezar a comer poco. No es sostenible, es decir, tú no vas a aguantar más de dos semanas, un mes, comiendo poco. Te va a dar hambre" Y además, todos esos alimentos que te estabas prohibiendo, tarde o temprano te van a llamar con mucho más deseo y, finalmente, vas a acabar arrasando la nevera y dándote un atracón. "Es un caldo de cultivo para atracarse. Luego también te vas a sentir culpable y vas a decir: ‘hostia, ¿por qué lo he hecho?’ Y en el tiempo que tardas en recuperar toda la masa muscular después de haber hecho una dieta, has ganado mucha más grasa por el camino. O sea, el efecto rebote", hace hincapié.

La regla de oro de los nutricionistas para adelgazar: no hay alimentos prohibidos / Freepik

¿Menos plato y más zapato?

El especialista pone en duda el paradigma "menos plato y más zapato".

El doctor recalca que "mucha gente piensa que va a perder peso comiendo poco, y realmente no se pierde peso comiendo poco, o al menos no a largo plazo. Puede adelgazar a corto plazo un poco, pero si tú solamente te dedicas a comer poco, pues vas a pasar hambre, y no le vas a ganar la partida al hambre".

Sin embargo, es fundamental que elijamos alimentos que tengan una mayor densidad nutricional para que nos produzcan más saciedad.

"Tampoco funciona el hecho de comer poco, restringir calorías y salir a caminar. No, porque no estás ganando masa muscular. Y estás destruyendo tejido metabólicamente activo. Solamente puedes ganar masa muscular mediante el ejercicio de fuerza. Y comiendo poco y andando más no vas a crear masa muscular".

¿Se pueden comer dulces en una dieta saludable?

Con el verano a la vuelta de la esquina, hay quienes empiezan a llevar a cabo dietas hipocalóricas para llegar en 'buena forma' a la piscina o a la playa. Pero el doctor aclara que alimentos 'prohibidos' como los dulces "se pueden incluir en una dieta siempre que sea variada y equilibrada. No hay que ser un talibán de la nutrición".

"Yo mismo, como persona, cuando es verano, de vez en cuando me como un helado. Salgo fuera de mi casa con mis amigos, me como un helado, me como una pizza, o ocasionalmente me bebo una copa de vino, y no pasa nada. Lo importante es la moderación".