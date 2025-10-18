Divertículos en el colon: Qué son, cómo prevenirlos, sus síntomas y opciones de tratamiento

Aunque el cáncer de colon es una de las patologías más conocidas que afectan a esta zona del organismo, no es la única que puede afectarle. Y es que los divertículos son la enfermedad más frecuente del colon, especialmente en la población occidental. Esta afección consiste en “la formación de pequeñas bolsas o sáculos que salen del interior del intestino hacia el exterior, a través de la capa muscular del colon”, explican desde la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD). Estas pequeñas bolsas suelen medir entre 5 y 10 mm, aunque pueden llegar a ser más grandes.

Su aparición viene provocada por un aumento de presión dentro del intestino grueso, cosa que ocurre en pacientes que llevan una dieta poco equilibrada, es decir, baja en fibra y rica en carbohidratos refinados. Además, los pacientes que desarrollan divertículos suelen sufrir obesidad y ser sedentarios.

Uno de los factores de riesgo de esta enfermedad digestiva es la edad, ya que, a los 50 años, hasta el 40% de la población los presenta, incrementándose al 50% en mayores de 60 años y alcanzando el 70% en mayores de 80 años. Y aunque es menos común en menores de 40 años, los pacientes varones con obesidad tienen mayor riesgo de complicaciones.

La obesidad es uno de los factores que provocan la aparición de divertículos. / Towfiqu Barbhuiya. Pexels.

Además, desde la FEAD recuerdan que la enfermedad diverticular o diverticulosis es una patología crónica, que si desarrolla síntomas afecta de forma importante a la calidad de vida del paciente. Todo ello hace que sea necesario prevenir su aparición y, en el caso de desarrollar estas bosas en el colon, diagnosticarla lo antes posible para mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones

Síntomas de la diverticulosis

Generalmente el diagnóstico de la diverticulosis se realiza de forma accidental ya que según señalan de la FEAD, “la mayoría de las personas con divertículos (alrededor del 70-80%) no presenta síntomas”. Pero el porcentaje restante si sufre molestias relacionadas con esta patología, entre las más frecuentes:

Molestias o dolor en el lado izquierdo del abdomen.

Distensión o hinchazón abdominal.

Exceso de gases o cambios en el ritmo intestinal.

“Son síntomas que afectan a la calidad de vida de quien los padece, de ahí la importancia de identificarlos y visitar al especialista para confirmar la posibilidad de enfermedad diverticular”, señalan los especialistas en digestivo.

Y aunque estos síntomas no suelen revestir gravedad, los expertos señalan que, en determinados casos, “pueden existir complicaciones como la infección de los divertículos (diverticulitis), la perforación o el sangrado”.

Uno de los síntomas son las molestias o el dolor en el lado izquierdo del abdomen. / Adobe Stock.

Tipos de diverticulosis

Es precisamente la aparición o no de síntomas, lo que determina en gran parte la clasificación que se hace de los tipos de diverticulosis.

Diverticulosis colónica : los pacientes dentro de esta categoría no tienen síntomas.

: los pacientes dentro de esta categoría no tienen síntomas. Enfermedad diverticular sintomática y sin complicaciones graves.

Enfermedad diverticular complicada.

Cuando los divertículos comienzan a dar problemas se pueden producir cuatro escenarios: la infección de los divertículos (diverticulitis simple); la aparición de abscesos, fístulas, peritonitis o sepsis (diverticulitis complicada); hemorragia o sangrado diverticular; o la colitis segmentaria asociada a diverticulosis.

La diverticulosis se puede tratar

Una vez que los divertículos aparecen en el colon ya nos van a acompañar siempre, pero es importante controlarlos para evitar complicaciones. En este sentido, la diverticulosis cuando no presenta síntomas no requiere tratamiento, especifican desde la FEAD, “si bien, para evitar complicaciones, se recomienda una dieta rica en fibra (30-35 g. diarios), preferiblemente procedente de frutas y verduras, así como ingerir abundante agua, disminuir la ingesta de bebidas gaseosas y aumentar la actividad física”.

El tratamiento de la diverticulosis se basa fundamentalmente en la dieta. / Kamran Aydinov. Freepik.

En el caso de que el paciente si desarrolle síntomas, el tratamiento tampoco varía, solo se añade la recomendación de evitar comidas grasas y excesivas carnes rojas. “Y para aliviar los síntomas se pueden utilizar analgésicos o espasmolíticos que aligeran el dolor cólico y, en los últimos años, se ha demostrado la eficacia de la Rifaximina como tratamiento principal. En algunos casos la mesalazina y algún probiótico se podrían utilizar también”, señalan los expertos.

En el caso de que el paciente se encuentre en la categoría de enfermedad diverticular complicada, (el 75% de los casos de diverticulitis), “la patología puede controlarse con un tratamiento basado en antibióticos, dieta y analgesia”. Por último, desde la FEAD señalan que el 25% de los casos restantes, donde se presentan complicaciones, “el tratamiento requiere una intervención quirúrgica. Estas complicaciones pueden ser: abscesos, fístulas, obstrucciones o bloqueo del tránsito del colon, peritonitis y/o sepsis, entre otros”.