Ni dolor de espalda ni hernia discal: los signos de alarma para sospechar de un tumor vertebral

La sospecha y la detección precoz del cáncer es fundamental y, sobre todo, en los tumores vertebrales.

La causa de la mayoría de este tipo de cánceres se origina en otra parte del cuerpo y se disemina a la columna vertebral (metástasis). Las más frecuentes provienen de la próstata, mama, pulmón, y riñón.

Es una de las áreas de investigación de los profesionales de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER).

Según los datos reflejados en el estudio de 2023 “Epidemiología y clínica de las metástasis vertebrales” de especialistas de la Unidad de Columna del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), entre ellos dos miembros del GEER, el 70-80% de los tumores malignos originarán metástasis óseas; y de ellas, en concreto, el 70% serán en la columna vertebral. Dentro del raquis, las localizaciones más frecuentes son: torácicas (60-80%), lumbares (15-30%) y cervicales (<10%).

La sintomatología del dolor de espalda se puede confundir con una hernia discal y ser cáncer / Freepik

Se estima que casi la mitad de los pacientes con metástasis espinal tendrán metástasis en múltiples niveles de la columna.

Tumores vertebrales en jóvenes y personas mayores

En lo que a tumores primarios de columna vertebral se refiere, éstos son una patología de muy baja frecuencia, menos del 5% de todos los tumores óseos, según REDECAN. Lo que es más frecuente es la afectación metastásica secundaria. Los tipos de tumores que se forman en los huesos de la columna pueden dividirse en:

Tumores benignos : como hemangioma, osteoma osteoide, osteoblastoma o condroblastoma. Suelen localizarse en el arco posterior.

: como hemangioma, osteoma osteoide, osteoblastoma o condroblastoma. Suelen localizarse en el arco posterior. Tumores malignos: pueden metastizar. Son, por ejemplo, osteosarcoma, mieloma, plasmocitoma, linfoma, cordoma, condrosarcoma o sarcoma de Ewing. Ambos tipos suponen un riesgo en la vida del paciente y un desafío para el tratamiento oncológico.

En personas jóvenes menores de 20 años, los cánceres más frecuentes suelen ser benignos, como:

Osteoma osteoide (tumor óseo benigno, a menudo en la parte posterior de la columna).

Osteoblastoma (similar al anterior, pero de mayor tamaño).

Hemangioma (tumor de vasos sanguíneos, a veces en el cuerpo vertebral).

Quiste óseo aneurismático (lesión con cavidades llenas de sangre).

A partir de los 30-40-50 años, predominan más los tumores malignos:

Metástasis (cánceres que provienen de otras partes del cuerpo y se diseminan a las vértebras).

Mieloma múltiple (cáncer de células plasmáticas en la médula ósea que afecta huesos de la columna).

Condrosarcoma (cáncer de cartílago, a veces en la columna).

Cordoma (tumor raro de la notocorda -tejido embrionario-), en la base del cráneo o sacro.

Sarcomas (tumores raros de tejidos blandos o huesos, como el sarcoma de Ewing).

El dolor de espalda es la principal causa de baja laboral entre menores de 45 años. / EDUARDO VICENTE

Síntomas de sospecha

A pesar de los grandes avances en los estudios por imágenes y las posibilidades que éstos ofrecen, la biopsia continúa siendo el método diagnóstico definitivo. “Un diagnóstico y tratamiento precisos en estos casos requieren evaluación médica individual.

Los especialistas del GEER "trabajamos por promover la investigación y avances para el diagnóstico precoz de los tumores vertebrales que afectan a la columna, con el fin último de lograr una mejor tasa de supervivencia de los pacientes y una mayor calidad de vida”, afirma el doctor Luis Álvarez Galovich, presidente del GEER.

Los signos de alarma que nos deben llevar a una sospecha de tumor vertebral son:

Edad menor de 18 años

Presencia de dolor nocturno

Bajada de peso

Radiculopatía (nervio espinal pinzado)

Fractura patológica

Afecciones neurológicas, como cefaleas y mareos.

Los tumores vertebrales se pueden confundir con una hernia discal

Estos tumores pueden provocar una sintomatología similar a una hernia discal o a una estenosis de canal como dolor radicular (en piernas o en brazos).

Según este estudio mencionado en el que participaron investigadores del GEER, el dolor es la manifestación más común en pacientes con metástasis espinal.

Se estima que aproximadamente el 85% de los pacientes se quejarán de dolor. Este suele ser más notable en la noche, no se alivia con el reposo en cama y frecuentemente obliga a los pacientes a dormir en posición semisentada