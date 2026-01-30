Miedo a subirse a un tren: cómo los accidentes afectan a los pasajeros, explicado por un psicólogo

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que hasta el momento se salda un balance de 45 personas fallecidas, ha provocado que muchas personas sientan cierto respeto a subirse a un tren. Las vías se han convertido, para muchos, en un recordatorio de que incluso lo cotidiano puede convertirse inesperadamente peligroso.

Por eso, no es extraño que ahora despierte miedo, ansiedad y una sensación de vulnerabilidad. "Nuestro cerebro está programado para garantizar nuestra supervivencia en el entorno en el que vivimos", afirma este periódico el psicólogo Iván Garrido, director y fundador de Proyecto Kintsugi.

El tren es, junto al avión, uno de los medios de transporte más seguros. Y es que, según el informe de siniestralidad de la DGT, en España murieron 1.119 personas en 1.028 accidentes de tráfico. Sin embargo, cuando ocurre una tragedia de este tipo y recibimos información constante sobre él -imágenes, testimonios, entrevistas o titulares-, "nuestro cerebro lo asocia con lo peor que le puede pasar a un ser humano: la muerte".

Si lo comparamos con un accidente en un submarino, por ejemplo, la reacción sería mucho menor, porque no forma parte de nuestra rutina diaria Iván Garrido — psicólogo

Nuestro cerebro relaciona el tren con peligro

En ese momento se activa la amígdala, la estructura cerebral que genera miedo. Una vez activada, libera neurotransmisores que nos hacen asociar "tren" con "peligro" o incluso "muerte". Por eso, el psicólogo madrileño explica que "desarrollamos miedo a coger este tipo de transporte, especialmente cuando la noticia es impactante y nos podemos identificar con ella".

Pero, ¿por qué nos ocurre? La respuesta es muy sencilla: el tren, como concepto, es algo que usamos en nuestro día a día: ya sea el metro, el cercanías o cualquier tren de largo recorrido, para ir al trabajo o trasladarnos a distintos puntos de España. "Si lo comparamos con un accidente en un submarino, por ejemplo, la reacción sería mucho menor, porque no forma parte de nuestra rutina diaria", matiza Garrido.

Es por eso que ahora, tras un accidente reciente y con noticias sobre revisiones de vías, limitaciones de velocidad en el AVE Madrid-Barcelona y otros incidentes, "el miedo es real y racional".

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). / Joaquin Corchero - Europa Press

El miedo es un mecanismo de protección

Es importante diferenciar entre miedo y fobia:

Miedo: justificado, puntual y dentro de un contexto razonable, como sentir ansiedad después de un accidente ferroviario reciente.

justificado, puntual y dentro de un contexto razonable, como sentir ansiedad después de un accidente ferroviario reciente. Fobia: intenso, irracional y que limita la vida diaria, como la fobia a las arañas, que impide ir de camping aunque nadie corra peligro real.

En este caso, "el miedo que sentimos tras un accidente ferroviario es normal y se conoce como miedo vicario o por observación. Nuestro cerebro interpreta las noticias, imágenes y testimonios como señales de alerta, activando mecanismos de protección tanto para nosotros como para los nuestros".

El miedo se manifiesta de forma física y cognitiva:

Físicas: palpitaciones, sudoración, tensión muscular, inquietud.

palpitaciones, sudoración, tensión muscular, inquietud. Cognitivas: pensamientos repetitivos o rumiación:

pensamientos repetitivos o rumiación: “¿Qué me puede pasar a mí?”

“¿Seré capaz de subirme al tren de nuevo?”

“¿Siempre habrá accidentes?”

“El tren ya no es seguro.”

"Estas rumiaciones son normales y forman parte de la respuesta de supervivencia del cerebro. Reconocer que estos pensamientos son una reacción natural ayuda a gestionarlos y a reducir la ansiedad con el tiempo", recalca el especialista. Aunque el miedo es una reacción natural, también es temporal que con apoyo y estrategia se puede superar.