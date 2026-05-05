España pide evacuar en Cabo Verde a los afectados del Hondius para evitar que el crucero haga escala en Canarias

El Ministerio de Sanidad ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y a los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero Hondius, para que el buque pueda continuar su ruta sin hacer escala en Canarias. El departamento que dirige Mónica García considera que, si esa operación puede realizarse en el país africano, no existiría “motivo clínico” para que el buque se desplace hasta el Archipiélago, salvo que aparezcan nuevos casos sintomáticos durante el trayecto.

La posición de Sanidad se ha trasladado en el marco de las conversaciones abiertas con la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la Comisión Europea y los países implicados en el seguimiento del brote. Esta tarde está prevista una evaluación por parte de epidemiólogos de la OMS para determinar las actuaciones que deben adoptarse a bordo del crucero, que permanece en Cabo Verde tras detectarse varios casos compatibles con hantavirus.

Evacuación en Cabo Verde

Según el planteamiento del Ministerio, la prioridad pasa por que en Cabo Verde sean evacuadas las personas con síntomas y los contactos considerados de alto riesgo. Hasta ahora hay un contacto de alto riesgo identificado, aunque la evaluación sanitaria deberá determinar si existen más personas en esa situación. En caso de que se complete esa evacuación, Sanidad sostiene que el crucero no tendría que realizar escala en Canarias.

El Ministerio matiza, no obstante, que la situación se seguirá evaluando de forma continua y que cualquier decisión dependerá de la evolución clínica de los pasajeros y tripulantes. Si durante el trayecto hacia Canarias aparecieran nuevos casos sintomáticos, la atención estaría justificada por el principio de prestación de socorro.

Sanidad subraya además que cualquier actuación se adoptará teniendo en cuenta el equilibrio entre los riesgos y los beneficios, tanto para las personas que viajan a bordo como para las poblaciones de los lugares donde eventualmente pudieran desembarcar. El ministerio insiste en que el riesgo para la población general es mínimo, ya que el contagio interpersonal del hantavirus no es sencillo ni frecuente, y porque la mayoría de pasajeros y tripulantes no presentan síntomas.

Rechazo a la escala en Canarias

El Gobierno de Canarias se mantiene en contacto con el Ministerio y ha defendido que el barco sea atendido en el punto en el que se encuentra. El presidente, Fernando Clavijo, ha trasladado su rechazo a que el buque navegue más de 1.500 kilómetros hasta las Islas si los casos pueden ser evacuados y tratados en Cabo Verde.

A bordo del MV Hondius viajan 149 personas, entre pasajeros y tripulantes, de 23 nacionalidades. Entre ellas hay 14 españoles: trece pasajeros y un miembro de la tripulación. La operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, ha confirmado tres fallecimientos durante la travesía y varios afectados, aunque mantiene que se investiga la relación exacta entre las muertes y el foco sanitario detectado en el buque.

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El hantavirus se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. Puede causar cuadros respiratorios graves, aunque la transmisión entre personas es poco frecuente y solo se ha descrito en determinados tipos del virus.