Salud
Qué es el hantavirus: síntomas, contagio y riesgos del virus detectado en el crucero que llegará a Canarias
El brote en el MV Hondius ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, transmitida por roedores, que puede causar cuadros respiratorios graves y requiere atención hospitalaria en los casos más severos
La posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan varios españoles, ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. El virus se transmite principalmente por contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados o mal ventilados.
Según las últimas informaciones, el brote en el crucero deja varios afectados y tres víctimas mortales, mientras las autoridades sanitarias coordinan la gestión del buque y la atención a las personas enfermas. La Organización Mundial de la Salud y España trabajan en el seguimiento del caso y en las medidas necesarias para evitar nuevos contagios.
Síntomas
El hantavirus suele comenzar con síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, escalofríos y dolores musculares. Sin embargo, la enfermedad puede empeorar rápidamente y provocar tos seca, náuseas, vómitos, malestar general y dificultad para respirar.
En los casos graves, los pacientes pueden necesitar ingreso hospitalario, incluso en UCI, con oxígeno, ventilación mecánica u otros cuidados de soporte. No existen antivirales específicos contra el hantavirus, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y sostener la función respiratoria.
Una de las claves del brote es que el hantavirus no suele transmitirse de persona a persona. Aun así, las autoridades sanitarias recomiendan extremar la vigilancia, identificar el origen de la exposición y aplicar medidas de limpieza y desinfección en los lugares donde pueda haber restos de roedores.
Prevención
Para prevenir la infección, los expertos aconsejan evitar el contacto con nidos, orina o heces de roedores, ventilar bien los espacios cerrados antes de limpiarlos y no barrer ni aspirar zonas potencialmente contaminadas sin desinfectarlas previamente.
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