Educación promete aulas entre 23 y 27 grados en verano con su plan de climatización de colegios

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha situado la climatización de los centros educativos como uno de los ejes de su hoja de ruta en esta legislatura. La consejera, Sandra Valencia, ha defendido en su primera comparecencia en la Asamblea de Extremadura que el objetivo de la Junta es lograr aulas con temperaturas de entre 17 y 24 grados en invierno y entre 23 y 27 grados en verano, en plena preocupación por el calor en los colegios e institutos extremeños.

Valencia ha vinculado esta línea de actuación a la creación de la nueva Dirección General de Infraestructuras Educativas y ha destacado que, "por primera vez", la Junta está financiando de forma directa la climatización de los centros educativos. El objetivo, ha dicho, es mejorar el bienestar físico y educativo del alumnado, del profesorado y del resto del personal que trabaja en los centros.

Altas temperaturas

El compromiso llega como antesala de una semana en la que el calor empezará a hacerse notar con fuerza en las aulas extremeñas. La región vive estos días un episodio de temperaturas impropio de mayo y la previsión meteorológica de la Aemet mantiene un ambiente muy caluroso, con máximas que pueden rondar los 37 grados en Badajoz y los 36 grados en Cáceres.

Calor en un colegio. / EL PERIÓDICO

Hasta que ese plan de climatización se haga efectivo, la medida que se mantiene vigente es el protocolo genérico contra el calor en los centros educativos que la Consejería de Educación aprobó en 2018, que contempla medidas como la reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre, la adaptación de las actividades y de los recreos o el traslado del alumnado a dependencias más frescas cuando exista disponibilidad de espacios. Son los equipos directivos, previo informe del Consejo Escolar, quienes deben decidir las medidas a aplicar en cada caso, siempre justificadas por un fenómeno meteorológico adverso.

La llegada temprana de las altas temperaturas vuelve así a poner sobre la mesa un problema recurrente en los centros educativos extremeños: edificios antiguos, patios sin apenas sombra y aulas que, en los episodios de calor, dependen más de medidas organizativas que de soluciones estructurales. De ahí que la promesa de climatización haya pasado de ser una reivindicación de familias y docentes a formar parte de la agenda política de la nueva legislatura.

Compromiso PP-Vox

La climatización de los colegios e institutos aparece, de hecho, en el pacto de gobierno firmado por PP y Vox para esta legislatura. El acuerdo recoge el impulso de la climatización y la eficiencia energética de los centros educativos de Extremadura, incluidos colegios e institutos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de confort térmico, reducir el consumo energético y favorecer entornos de aprendizaje seguros y de calidad.

Sandra Valencia, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Ese compromiso sitúa ahora a Educación ante el reto de convertir la planificación en obras visibles en los centros. La Junta defiende que ha abierto una línea inédita de financiación directa para obras de climatización, pero el primer intento tuvo un recorrido limitado: la convocatoria inicial estaba dotada con 30 millones de euros y terminó con 9,48 millones adjudicados a 63 entidades locales para actuar en 74 colegios públicos, menos de un tercio del crédito disponible.

Segunda convocatoria de ayudas

La Junta ha abierto una segunda convocatoria, cuyo plazo de presentación ha finalizado el 22 de mayo, con algo más de 20,7 millones de euros para el periodo 2026-2028. Estas ayudas están destinadas a entidades locales y buscan promover obras de mejora de eficiencia energética, implantación de energías renovables y sistemas de climatización en colegios públicos de Infantil y Primaria.

Valencia ha defendido que, entre ambas convocatorias, el plan moviliza 30 millones de euros de fondos FEDER 2021-2027 para colegios públicos. En el caso de los institutos de secundaria, la consejería ha asumido directamente 13 millones de euros para la instalación de placas fotovoltaicas y luminarias LED de alta eficiencia. Según ha detallado, ya se ha actuado en 58 institutos, con una inversión de 6,8 millones, y está en marcha un segundo contrato de 7 millones para otros 75 institutos.

colegios ola de calor / David Castro

La consejera ha sostenido que estas actuaciones no se limitan a instalar sistemas de climatización, sino que buscan reducir el consumo energético y mejorar las condiciones de los centros durante todo el año. El objetivo final, ha insistido, es que las aulas se mantengan en una horquilla adecuada de temperatura tanto en invierno como en verano.

Críticas del PSOE

El PSOE ha cuestionado la eficacia de los planes de infraestructuras educativas y ha advertido de una "brecha entre planificación y resultados reales". La portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, ha reclamado a la nueva consejera un "cambio de rumbo" y ha incluido la situación de las infraestructuras dentro de las "deficiencias" que, a su juicio, arrastra el sistema educativo extremeño.

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Los socialistas han pedido además explicaciones sobre la ejecución presupuestaria de la consejería y sobre los resultados de los programas vinculados a eficiencia energética en los centros. Para Garlito, el reto no está solo en anunciar convocatorias, sino en que las obras lleguen a los colegios e institutos y tengan un impacto real en las condiciones del alumnado y del profesorado.