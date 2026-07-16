Aprobada la financiación de una nueva terapia que mejora la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico

Un nuevo tratamiento contra el cáncer de mama avanzado llega al sistema sanitario tras recibir la financiación del Ministerio de Sanidad. Se trata de inavolisib, una terapia dirigida que ha demostrado reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y mejora la supervivencia en pacientes con tumores con mutación en el gen PIK3CA.

Hablamos de una mutación que está presente en el 40% de los cánceres de mama metastásicos HR+/HER2, y también en otros tumores de endometrio, colon, pulmón y cabeza y cuello. Este tratamiento que ahora se incorpora al Sistema Nacional de Salud (SNS) está indicado para pacientes adultos tras recaída durante o en los 12 meses siguientes a la finalización del tratamiento hormonal para el cáncer.

Según nos explica la doctora Eva Ciruelos, cooridnadora de la Unidad de Mama del Hospital 12 de Octubre de Madrid, "este nuevo inhibidor proporciona un beneficio no sólo en supervivencia libre de progresión, sino también en supervivencia global. En los estadios avanzados, entre el 20-30% de las mujeres progresan tras solo un año de tratamiento estándar en primera línea". Además, la oncóloga destaca el nivel de seguridad del fámarco. "Predecible, y fácilmente manejable , con una tasa de discontinuaciones muy bajo (6,8%)".

Para la doctora Mª Luz Amador, direcota médica de Roche Farma, "hoy continuamos avanzando en la medicina personalizada para ofrecer tratamientos según la biología del tumor y las características de cada paciente. Todo ello, con el fin de beneficiar a las pacientes correctas, con una terapia adecuada y evitar opciones menos eficaces o innecesarias".

De izquierda a derecha: doctora Eva Ciruelos, coordinadora de la Unidad de mama, Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario 12 de Octubre y HM Hospitales, Vicepresidenta del grupo SOLTI y profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); doctor Federico Rojo, jefe de servicio de la unidad de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid; y doctora Mª Luz Amador, directora médica de Roche Farma España / Cedida

Elegir el mejor tratamiento para cada paciente

La identificación molecular del tumor se ha convertido en una pieza clave para avanzar hacia una medicina personalizada en cáncer de mama. Según recalca el doctor Federico Rojo, jefe de servicio de la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, conocer las alteraciones genómicas de cada tumor "permite seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente".

Por ello, los especialistas destacan la importancia de realizar estas pruebas de biomarcadores de forma coordinada y multidisciplinar, especialmente en el momento de la recaída. Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a los oncólogos es el tiempo para recibir los resultados de estas pruebas. La doctora Eva Ciruelos subraya que disponer del diagnóstico molecular antes de tomar decisiones terapéuticas resulta determinante para que los pacientes con cáncer de mama RE positivo y HER2 negativo puedan acceder a las terapias dirigidas más adecuada.

57% menos de riesgo de progresión del cáncer de mama

La financiación de inavolisib se basa en los resultados del ensayo fase III INAVO120, que mostró una reducción del 57% en el riesgo de progresión o muerte y una mejora en la supervivencia global, con una reducción del riesgo de fallecimiento del 33%.

Este tratamiento, un inhibidor oral selectivo de la vía PI3K, representa una nueva alternativa dirigida para tumores con alteraciones específicas y busca mejorar los resultados clínicos reduciendo la necesidad de recurrir antes a la quimioterapia.