El abuso del término final en el vocabulario diario del fútbol ha hecho que la palabra quede vapuleada en la mediocridad. Nadie se lo cree. Esta vez no. Pueden asegurar que el Huesca vuelve a una de ellas, a esa de juicio sin apelación, de condena o liberación. Por su título, por conquistar su trofeo, por ese premio que merece, por una permanencia que en enero aparecía lejana y triste y el 23 de mayo, esa fecha que ha sobado en su discurso Pacheta, está ahí, al alcance de una victoria. Porque si este sábado el Huesca gana al Valencia repetirá temporada en Primera, un hito para un club que va machacando récords en su progreso galopante.

Un triunfo separa el milagro de Pacheta del eslogan a la carnalidad. De hacerse real tras semanas y semanas de proclama motivadora en la que ha resguardado al grupo, que ha creído en su palabra como un Mesías. Un triunfo más. Solo uno más. O ni eso. Solo hay que repetir lo que haga el Elche ante el Athletic y que eso no sea una derrota de ambos y un triunfo del Valladolid, frente al Atlético jugándose la vida, o del Eibar descendido ante el Barcelona en la posible despedida de Messi. El resto de carambolas supondrá la fiesta de El Alcoraz vacío. La afición solo estará otra vez en la calle, y alentará en la recepción con mascarilla que acompañará al autobús del hotel al estadio.

Pero no hay que mirar a otros. El único reflejo válido es el que se mira en el espejo del vestuario del Huesca. Depende de sí mismo, después de una remontada que merece todos los piropos de rancio andamio para su técnico bravo. Ese José Rojo Pacheta que llegó el 12 de enero con el equipo último, con una victoria, doce puntos y a seis del límite de la permanencia, con cuatro (Elche), seis (Valladolid) y siete (Eibar) con los contrincantes que hoy tendrán que estar al tanto de sus tantos. Ese Pacheta que en cuatro meses de curro ha ilusionado hasta al más soso o huidizo y tiene la permanencia en su mano de héroe.

Habrá que ganar al Valencia, sí, ese mismo que selló el último clavo de la caja de pino que sirvió de descenso hace dos temporadas. En esa fecha infausta, un 5 de mayo, en el que como ahora no se jugaban nada y jugaron todo para un goleada (2-6) de fea celebración y Chimy llorando en la soledad de un estadio repleto y cantando ‘volveremos a Primera’. No estará ni el argentino ni el público. Y nadie quiere que resuene la nostalgia de esa tonada triste.

A por todas

Será uno de esos partidos que hay que devorarlo con todos los dientes, ganarlo desde el primer segundo, desde antes, no por prisas, sino por mensaje rotundo al adversario en el terreno y a los otros que escuchan temblorosos en la lejanía. Y esa es la segunda y principal diferencia entre esta tarde y aquella del 2019 que suena a otra vida sin mascarilla. Porque este Huesca de Pacheta no solo tiene la calculadora en su poder, es dueño de su futuro, sino también tiene otro instinto moral, una confianza en sí mismo labrada en la oreja taladrada de cada jugador y en los hechos, con los datos que siempre alude el entrenador, y sin ellos. Porque si el Huesca es ese competitivo y trotón que venció a la Real y al Athletic en los dos últimos partidos en casa, esos por los que ahora está aquí, puede estar tranquilos que vivirá cerca de su objetivo.

No hay que negar que se afronta la hora decisiva con bajas claves. Porque no estará el titularísimo Javi Galán por su quinta amarilla no perdonada por Apelación y será el suplentísimo Sergio Gómez quien recorra la banda como carrilero siendo otra cosa. Y Silva recogería el sitio como tercer central de un Vavro tocado que ha entrado en la convocatoria. Álvaro será el portero tras saber su convocatoria para la Eurocopa U21.

Cielo o infierno. No hay más. Primera o Segunda. Una de las dos puertas de Matrix se abrirá en el foro vacío del estadio. Separan noventa minutos y quizá sea en el último en el que se decida todo. Todo un curso condensado en unos segundos. Lo mejor y más desesperante de este deporte llamado fútbol que por esa emoción adictiva contagia a medio mundo. ¿Saldrá el Huesca inmunizado? Pacheta es la mejor vacuna. Confíen. Y sean sensatos si hay que celebrar. La vida delante.