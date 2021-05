Lágrimas, miradas perdidas. Impotencia y desesperación. La imagen más triste del fútbol. Peor. En silencio. Como en un entierro. Sin el consuelo de su gente. Ni con ese ‘volveremos a Primera’ del regazo de su afición castigada sin salir. Solo, comido por los nervios y la tristeza, sin un abrazo ni una caricia que ha merecido por lucha, resistencia, valentía y coraje. Con la crueldad añadida de saber que todo dependía de él y que fue incapaz de marcar un gol al Valencia, de conseguir esa victoria que le separaba de la permanencia. Sabía que el Elche había ganado y evaporaba ese sueño, otra vez, tras una temporada. El Huesca vuelve a Segunda, algo que en febrero no hubiera extrañado a nadie hasta que apareció Pacheta y casi se inventa un milagro que no fue. Sí la veneración eterna a su pasión.

Un quiero y no puedo. Un juicio final cuya sentencia estaba establecida antes, por los fallos, la falta de puntos de la primera vuelta, con una única victoria y doce puntos en la lógica continuidad con Míchel que salió rana. La recuperación anímica de Pacheta no ha sido suficiente por un gol, por ese que se resistió el último y más importante día en el que la responsabilidad y un adversario bien pertrechado dejaron menos huecos y alegrías de los pretendidos.

El Huesca salió como tenía que salir. Como pisaban la arena del circo los gladiadores, sabiendo que de ahí sólo salía vivo o tieso. Y entre una y otra opción mejor ser valiente y dejar que la fortuna decida. Puro espíritu Pacheta, ese mismo con el que se había gestado esa última oportunidad.

Centros

En la filosofía y en la forma. Porque la verticalidad, el ir directo al asunto, ha sido una de las sustancias que Pacheta ha añadido al juego de un equipo terriblemente horizontal antes de su llegada. El centro al área fue el recurso más utilizado y estéril. Poco regate, leves pases filtrados entre líneas y nada de combinaciones.

A ese punto se añadió otro conocido en el scouting de este Huesca: la presión alta. La combinación de ambas propuestas tácticas supuso que en estos primeros compases el balón se instalase en la mitad del campo en la que defendía el Valencia, tónica prolongada durante casi toda la tarde. Una tarde sin suerte.

Este dominio territorial no suponía oportunidades en estos compases iniciales. Los rechaces de alguno de los tres centrales se sucedían como un frontón y la ausencia de espacios hizo inútil el acoso de fogueo del Huesca (22 remates). Un disparo de estrategia de Sergio o un mal control de Mir eran acercamientos insuficientes.

El Valencia estuvo muy cómodo. Esperando. Porque poco tenía en juego y porque su plan de ahorro ofensivo era por el beneficio de la rentabilidad de su contragolpe. No obstante, Álvaro apenas tuvo trabajo y el que tuvo, en la segunda mitad, fue válido y eficaz.

Las peores noticias. Gol en Elche. Esto sí afecta. Ahora el empate no valía. Algo ya sabido. El tanto saltó al Alcoraz, porque el Huesca volvió a darle una vuelta a su carga. La única transición concedida terminó en un zapatazo de Rafa Mir, que antes había cabeceado en fuera de juego. Otro disparo de Seoane probó a Cillesen. Al descanso el Huesca estaba en Segunda. No dejaría de estarlo.

Impotencia

Porque pese a depender de sí mismo, la incomodidad era creciente. El ímpetu del arranque no había tenido efecto y los jugadores ya sabían que los resultados ajenos eran adversos. La tensión y los nervios eran crecientes hasta hacerse insoportables.

Faltaba algo diferente, ese detalle que rompiera el guión establecido. Quiso serlo Sandro. Como ante la Real y el Athletic. Probó con un lanzamiento lejanísimo y duro y luego dentro del área, aunque sin mucho ángulo, dobló las manoplas de Cillesen para que la pelota impactara en el poste. Otra acción suya fue reclamada en penalti, que el VAR no concedió por falta previa de Sergio Gómez sobre Paulista. Tendría otra falta al final y antes otro disparo al palo. Nada. Estaba muy solo y muy rodeado de defensores y de tensión.

Pasaban los minutos y pesaban las piernas. La cabeza. Pacheta buscó variantes con unos cambios que no traían nada de pólvora. Hasta sacó a Borja y Oka con los que ha contado nada. Encima el Valencia volvió a inquietar con otra de Kang-in que sacó Pulido y otro mazazo llegaba desde Elche. El maño Guti metía el segundo. La salvación tenía que ser cosa propia o no sería. No fue.

Aunque por fin llegó el gol. Anulado, por clarísimo fuera de juego de Mir. Al menos estaba ahí, cerca, al otro lado de esa raya de cal. A nada después de tanto sufrimiento, de tanta remontada. A diez minutos. Nueve, ocho, siete... Cinco de añadido. Con Pulido arriba y Álvaro subiendo al córner en una cuenta atrás que Pacheta había presagiado que valdría con alcanzar la salvación en el minuto final, como en los cuentos.

Quizá sea en lo único que ha fallado. Porque poco o nada se le puede rechazar a él y al Huesca. Ni en el último día. Porque ha vuelto a hacer soñar a toda una provincia. Y lo seguirán haciendo. Sin reblar.