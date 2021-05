Cumplidos los pronósticos de Pacheta, la Sociedad Deportiva Huesca aterriza en la última jornada de Primera División dependiendo de sí misma para lograr una permanencia histórica. Competir dos temporadas seguidas en la élite del fútbol español es el principal sueño de un cuadro aragonés que podrá hacerlo realidad de ganar al Valencia en El Alcoraz. La polémica derrota de la pasada semana ante el Real Betis obliga al Huesca a jugarse todo a una carta, sin tener ningún as ya bajo la manga. El triunfo oscense es la principal solución para evitar estar pegado al transistor durante los noventa minutos del partido y tener que confiar en un Athletic Club de vacaciones frente al Elche, que, además, podrá contar con el apoyo de su afición. El empate y la derrota ante los chés obligarían al cuadro altoaragonés a depender del resultado ilicitano, pucelano -Atlético de Madrid- y armero -FC Barcelona-.

Sin embargo, el cuadro valencianista, verdugo del primer descenso, promete dar mucha guerra. Inmerso en su ya habitual guerra interna entre gestión, afición y plantilla, Voro ha cogido las riendas del equipo para espantar los fantasmas del descenso y terminar una campaña para olvidar dando una buena imagen. Y así fue la pasada jornada cuando el Valencia decidió acabar con la trayectoria de siete años en Primera de un Eibar que pagó un caro precio por su mala segunda vuelta.

Los deberes de Voro

El Valencia ha vivido una de las temporadas más convulsas en los últimos tiempos debido a una crisis deportiva en consecuencia de la gestión de Meriton. La falta de refuerzos en el verano ya auguraba que los valencianistas no estarían cerca de competir por las competiciones europeas, si no que lucharían por la triste meta de evitar el descenso. Javi Gracia cogió las riendas del equipo ché y los resultados empezaron a no acompañarle, incluso amagando con dimitir, aunque una cláusula en su contrato le obligaba a tener que desembolsar una cantidad monetaria importante. La derrota en el Camp Nou fue el desencadenante de la salida del técnico ya que el Valencia estaba en serio riesgo de descenso a Segunda División. Voro se hizo por séptima vez cargo del primer equipo y parece haber renacido en las últimas tres jornadas. Dos victorias ante Valladolid y Eibar le dieron la permanencia matemática al Valencia, que ya piensa en la revolución veraniega de cada temporada. El rompecabezas está en el mejor candidato a sentarse en el siempre complicado banquillo de Mestalla.

Los valencianistas visitarán Huesca por segunda vez en su historia y ya fueron los verdugos hace dos campañas. Una goleada en El Alcoraz sentenció de forma anticipada a los altoaragoneses a Segunda División (2-6). Por otro lado, en el partido de ida de esta temporada, los oscenses fueron capaces de sacar un punto de la capital del Turia (1-1).

Galán y Escriche, principales ausencias para Pacheta

Pacheta va a tener más dificultades que nunca para alinear el once más competitivo posible ante el Valencia. El técnico de la SD Huesca no podrá contar para la final por la permanencia con Javi Galán y Dani Escriche, sancionados. El extremeño vio la quinta cartulina frente al Betis después de varios meses apercibido mientras que el delantero de Burriana perdió los papeles en una entrada fortísima ante Guardado que le costó la roja directa. Desplazar a Pedro López o Maffeo a la izquierda o arriesgar con Sergio Gómez de carrilero será la principal solución de un Pacheta que tiene a Luisinho entre algodones desde hace varios meses. Otra de las dudas importantes arrastradas durante toda la semana es la incógnita presencia de Vavro. El central eslovaco, pre-convocado para la Eurocopa, ha querido forzar para estar sobre el césped tras sufrir una lesión muscular en los primeros instantes del duelo en el Benito Villamarín. Gastón Silva salió claramente señalado de las acciones más polémicas a orillas del Guadalquivir y no ha cogido ritmo competitivo hasta el momento.

Por su parte, el Valencia aterrizará en la capital altoaragonesa sin nada en juego, aunque puede ser el último encuentro para muchos de sus jugadores. Ya pensando en quien se sentará en el banquillo la próxima temporada, Voro dará la oportunidad a varios jugadores que tienen el futuro lejos del Turia. Gameiro y Mangala tienen la puerta más que abierta mientras que los cedidos Cutrone, Ferro y Oliva volverán a sus equipos tras un paso lleno de ostracismo. Guedes, Soler, Wass y Maxi Gómez volverán a tirar del carro ché en esta última jornada.