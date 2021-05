La historia se ha repetido. ¿Cuántas oportunidades más le dará el fútbol al Huesca? Esta vez lo tuvo en sus manos, dependió de sí mismo para ganarse la salvación y no hubo manera de hacerle un gol a un Valencia que jugaba sin objetivos, sin ninguna ambición. Un empate a nada que casi extraña al que en esa tarde del sábado tuviese la radio encendida, con las emisoras conectando cada pocos minutos con uno y otro campo narrando goles del resto de equipos de Primera División. Quince en siete partidos, ninguno de ellos en El Alcoraz. Fue el único empate de la tarde.

Ahora, otro año a remar para ascender. Otra vez en Segunda, a afrontar la salida de jugadores, a crear otro equipo con las mismas aspiraciones que en el curso 2017-18 y en el 2019-20. Con la dificultad, de nuevo, de aspirar a lo máximo en Segunda después de haber estado tonteando con la parte baja en Primera durante toda una campaña. También fue así en su otra visita a la categoría de oro, cuando estuvieron desde la octava jornada hasta la número 33 siendo colistas.

La gestión en aquel momento no fue la mejor. Con el subidón de haber conseguido una gesta como la que es ascender por primera vez al club a Primera División, apostaron por hacer cambios en el banquillo. Tomó las riendas del grupo Leo Franco. El argentino vivió en el cuadro azulgrana su primera y última experiencia como entrenador en el fútbol profesional. Ocho partidos duró, en los que consiguió sumar cinco puntos.

Tres de ellos fueron en el debut del equipo en la categoría visitando al Eibar (1-2), el cuarto en el segundo partido, con un empate ante el Athletic Club (2-2) y el quinto, ya en la séptima jornada, contra el Girona (1-1). La derrota en Valladolid (1-0) en la octava fue el final de la carrera como técnico del exguardameta, pero lo que vino después no significó el éxito del conjunto, que ya se había hundido hasta la última posición. Llegó Francisco Rodríguez Vílchez, actual entrenador del Girona.

El almeriense no fue capaz tampoco de evitar lo que desde un principio se vio venir, el equipo en ningún momento llegó a salir de la zona de descenso. Sin embargo, sí que hubo una reacción, consiguieron ganar seis partidos desde su llegada hasta el final de temporada. Bajaron a Segunda, el técnico se fue y el equipo tuvo que rehacer prácticamente toda su plantilla. Quién iba a decir que se repondría tan rápido del golpe.

Consiguió ascender de manera directa, toda una hazaña. Así se plantaron de nuevo en la máxima categoría, con Míchel Sánchez a cargo del banquillo para dar continuidad al proyecto que había logrado el ascenso. También se quedaron muchos jugadores. El técnico madrileño, sin embargo, no dio resultado. La temporada se iba escapando poco a poco. Hasta que el club tomó la decisión, quizás demasiado tarde, de hacer un cambio de entrenador.

No fue hasta el 12 de enero cuando el Huesca anunció que prescindía del preparador. Pacheta irrumpió con ese mensaje optimista que de no ser porque los resultados acompañaban habría abrumado a cualquiera. Con trabajo y esfuerzo, el Huescase plantó en la última jornada dependiendo de sí mismo. No importaban los demás si ganaba. Pero echó a perder lo que había construido. Mantuvo la solidez defensiva, pero nadie logró penetrar la meta del Valencia y, con esa desesperación en busca del gol, acabó la temporada.