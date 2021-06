El Huesca afronta la fase decisiva para acometer la contratación del entrenador que intentará devolver al equipo oscense a Primera División. En estos momentos, el club maneja varios candidatos entre los que figuran Francisco, Iraola y Santi Denia. El primero sería, ahora, el principal candidato tras la enorme decepción sufrida el pasado domingo, cuando no fue capaz de conducir al Girona a Primera tras caer 0-2 en Montilivi ante el Rayo y desperdiciar el 1-2 logrado en el partido de ida. Si fuera el elegido, Francisco viviría su segunda etapa en el Huesca tras los ocho meses de la campaña 2018-19, cuando no pudo evitar el descenso a Segunda.

Su verdugo en el playoff, Andoni Iraola, es otro de los candidatos, aunque el ascenso del Rayo Vallecano podría rebajar seriamente las opciones de que el vasco recale en El Alcoraz. En todo caso, su continuidad en Vallecas no está asegurada todavía. «Tenemos que hablar», se limitó a decir el técnico acerca de su futuro apenas unas horas después de firmar el ascenso. Tanto Iraola como Francisco acaban contrato el próximo día 30.

Si las dos opciones anteriores fallan, el Huesca dispone de otras alternativas. Entre ellas, Santi Denia, actual seleccionador nacional sub-19 . La apuesta por el manchego, en todo caso, estaría envuelta en riesgo ya que no dispone de experiencia en la categoría y solo ha dirigido en la Federación.

El cuarto en discordia es Joseba Etxeberria, que no seguirá en el filial del Athletic Club, al que no ha logrado ascender. Del mismo modo, el exfutbolista también sería una opción de riesgo al no haber entrenado todavía más allá de Segunda B. En principio, esta alternativa es improbable y solo se valoraría si las opciones anteriores fallan.

En estos momentos, el Huesca es el único equipo de Segunda División que todavía no cuenta con entrenador después de que Pacheta decidiera no aceptar la oferta del club para continuar en el cargo y se haya comprometido con un rival directo, el Valladolid, por dos temporadas.