Andoni Iraola es el elegido por el Huesca para intentar devolver al equipo azulgrana a Primera la próxima temporada. El técnico vasco es el objetivo número uno de la directiva aragonesa, que considera que el estilo y la personalidad de Iraola son los idóneos para liderar el nuevo proyecto en busca del retorno a la categoría perdida.

La opción del exjugador del Athletic Club es la que la entidad piensa apurar hasta el final. Para ello, el Huesca está dispuesto a pujar fuerte por un entrenador al que ya habría trasladado su firme intención de acometer su contratación. Sin embargo, Iraola, que ha conseguido ascender al Rayo Vallecano tras remontar en Montilivi el 1-2 logrado en Vallecas por el Girona en la eliminatoria decisiva del playoff, tiene una oferta de Martín Presa, presidente del Rayo, para ser el entrenador del equipo madrileño también en Primera.

«Nos vamos a sentar con Iraola para aclarar este tema y si estamos en la misma sintonía, que esperemos que sí, renovará, porque la prioridad es él y lo primero es hablar con él. Si no quisiera seguir, o por lo que fuera no continuara, ya se buscaría otra opción, porque el club siempre debe estar por encima de todos, ya sean dirigentes, jugadores o entrenadores», ha declarado en las últimas horas el mandatario rayista. Sus palabras dejan la puerta abierta a que Iraola, que todavía no se ha pronunciado acerca de su futuro, recale en el Huesca.

El guipuzcoano gusta en el club altoaragonés por su estilo ofensivo y una forma de entender el fútbol que difiere de la de Pacheta, el último entrenador del Huesca. Tanto en el Mirandés como en el Rayo, Iraola ha practicado un juego alegre y combinativo lejos del pragmatismo de Pacheta, para el que el orden defensivo era prioritario. El técnico burgalés se ha comprometido con el Valladolid para las dos próximas campañas.

Iraola es el elegido, pero el Huesca maneja otras opciones por si, finalmente, no puede hacerse con su objetivo. Francisco, que ya estuvo ocho meses en el club en la temporada 2018-19, figura en la lista de candidatos, aunque el andaluz, que se ha quedado a las puertas del ascenso en las dos últimas temporadas en el Girona, prefiere esperar antes de tomar una decisión. Al igual que Iraola, Francisco acaba contrato el próximo día 30 y queda libre.

Otras alternativas son las de Santi Denia, seleccionador nacional sub-19, y Joseba Etxeberria, aunque, en ambos casos, su posible contratación está supeditada al fracaso en las opciones anteriores. Iraola es el elegido y los próximos días serán determinantes para saber si acepta el reto.